Maya Nazor rompe el silencio y reacciona a la relación entre Karely Ruiz y Santa Fe Klan

El romance entre Karely Ruiz y Santa Fe Klan es un hecho. Las publicaciones e interacción entre ambos en las redes sociales, acompañadas del video musical explícito en el OnlyFans de la regiomontana confirman que hay algo más que una relación profesional.

Apenas la madrugada de este jueves vimos en una transmisión en vivo en el Instagram de Karely Ruiz, como ambos compartían una noche de bebidas alcohólicas. Durante este live de la red social ambos se besaron en varias oportunidades.

El foco mayor de esta relación tiene que ver con que Santa Fe Klan (Ángel Jair Quezada Jasso) era la pareja y padre del bebé de Maya Nazor, otra influencer de redes sociales a quien Karely Ruiz hacía llamar su amiga.

Maya había guardado silencio desde que iniciaron los rumores de romances entre Santa Fe Klan y Karely Ruiz, pero una reseña de Milenio destaca recientes declaraciones que coinciden con la confirmación de la relación entre la regiomontana y el rapero.

La rubia de Cuernavaca aclara que no sabía nada del tema ya que, según ella, tiene apagadas las notificaciones en las redes sociales. Sin embargo, sus seguidores la etiquetaron tantas veces en las publicaciones de Karely y Santa Fe, que fue inevitable no ver lo que estaba sucediendo.

“Pues nada. Como que sí fue un... no sé, yo no me di cuenta, no sabía. A veces te enteras más de las cosas por los fans que te etiquetan y que te están etiquete y etiquete. Me levanto de repente en las noches a volver a dormir a Luka (hijo de ella y Santa Fe Klan), a darle lechita, que se vuelva a dormir. Agarré el teléfono y es cuando veo que me empiezan a etiquetar... pues nada, nada más lo vi y pues ni modo. No tengo nada que opinar ni que sentir, cada quien su vida”, dijo Maya.