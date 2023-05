¡Ya se filtró! Usuarios comparten el video de OnlyFans entre Karely Ruiz y Santa Fe Klan

Karely Ruiz y Santa Fe Klan detuvieron las redes sociales al confirmar una relación, asimismo, la nueva pareja de famosos anunciaron que estrenarían una canción, mas el video solo estaría en el OnlyFans de la modelo regiomontana. Para ver el contenido era necesario pagar 16 dólares , más de 260 pesos mexicanos, y así observar las más de 600 imágenes y 134 videos que tiene la conductora de televisión.

Pese a ser material exclusivo, en las últimas horas comenzó a circular el video en Twitter. Sí, un par de usuarios descargaron el clip de OF y ahora es posible verlo en el portal perteneciente a Elon Musk. Desafortunamdante, no es la primera vez que la joven de 22 años sufre un hackeo.

Yo biendo el bideo de la @karelyruiz_mx y el @santa_fe_klan_ pic.twitter.com/a9VeXrIwml — La Fiona Posting Oficial (@LaFiona_Buchona) May 4, 2023

Los enamorados siguen subiendo videos de cómo disfrutan de sus citas y comparten qué es lo que hacen. Hasta el momento, Karely no se ha pronunciado ante la filtración, mas sí ha dicho en anteriores ocasiones que “Ya vi que traen caos ahí con un video, miren chicos, la verdad yo ya me hice muy liberal en ese aspecto y sí lo grabé, claro que lo grabé, ahí se ve mi carota, lo subí a mi página de OnlyFans y lamentablemente algún pend… lo sacó de la página”.

La influencer aseveró que no le afecta la filtración de este video y confesó que la ayuda a aumentar su popularidad, lo cual, se ve reflejado en sus ganancias, por lo que no tiene contemplado ejercer ninguna acción legal ante la difusión de sus videos. “Sabes” ya tiene más de un millón de reproducciones en YouTube, donde se pueden leer mensajes como “Todo México la conoce de pies a cabeza jajajajajaja”, “Extraño esos días en los que escuchaba rolas chidas como así soy, pelotero, cuidando el territorio, hip hop, fuma fuma etc y no chaferias como estas”, o “Hay talento, solo falta encontrarlo”.