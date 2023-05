Esto es lo que hará Belinda con Babo de Cartel de Santa

Belinda sigue explorando diversas facetas en su carrera profesional, ya que permanece actuando en series y películas, pero también continúa involucrada en la industria musical, es por ello que frecuentemente tiene lanzamientos en conjunto con otros artistas.

Al respecto de las colaboraciones, la intérprete de 33 años estaría trabajando de la mano de Babo de Cartel de Santa para un nuevo lanzamiento musical, el cual podría convertirse en un hit en todas las plataformas digitales.

Belinda suele ser discreta con sus amistades.

¿Que hará Belinda con Babo?

Después de la última presentación de Belinda junto a los integrantes del “2000′s Pop Tour”, en Monterrey, la cantante reveló que hay planes de una colaboración con Babo, pero decidió no ahondar más en el tema para no revelar detalles.

“Pronto, pronto, ya voy a sacar música de verdad... Sí vamos a hacer colaboración, yo lo admiro mucho, lo respeto mucho” agregó la intérprete.

Tal parece que la cantante se encuentra entusiasta de la colaboración, a pesar de todo los señalamientos que hay contra del integrante de Cartel de Santa, Belinda expresó su admiración por la música y talento de Babo.

“Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta, siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo, entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción” dijo la actriz.