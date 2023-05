Maluma estalla contra reguetoneros que hacen corridos

No cabe duda que los corridos tumbados han ganado popularidad en los últimos años, ya que sus exponentes lograron colocar al género no solo en México, si no también en varias partes del mundo; sin embargo, tanto los artistas como las canciones siguen generando reacciones negativas.

También te puede interesar: ¿Nuevo romance? Peso Pluma y Maya Nazor son captados juntos

Peso Pluma es uno de los artistas más destacados dentro de esta vertiente del regional mexicano, ante su popularidad diversos cantantes se han sumado, pero quien recientemente expresó su inconformidad fue Maluma.

Maluma (Instagram: @Maluma)

Maluma estalla contra los corridos tumbados

El cantante colombiano ha resaltado como uno de los principales exponentes del reguetón, dejando como resultado una serie de reconocimientos por su talento dentro de la industria, pero tal parece que la popularidad de los corridos no le causan gracia.

“Y ahora todos cantando corridos” escribió en su cuenta de Twitter oficial.

Y ahora todos cantando corridos 😂 — MALUMA (@maluma) May 6, 2023

El comentario del intérprete de “Felices los 4″ generó polémica de inmediato en esta red social, especialmente por la relación de las últimas colaboraciones de Peso Pluma con Becky G o de Bad bunny con Grupo Frontera.

Peso Pluma El intérprete ha sido reconocido internacionalmente y colaborado con Becky G (Ethan Miller, Mindy Small/Getty)

Como era de esperarse muchos de sus seguidores mexicanos reaccionaron con enojo, puesto que consideraron que este género es uno de los más característicos en la cultura mexicana, por lo cual merece ser respetado.