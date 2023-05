Mira todas las críticas que recibió Anuel AA por su nueva canción dedicada a Karol G

‘Mejor que yo’ es el nuevo tema musical de Anuel AA que dedicó a Karol G. Con una letra particular, el ex de la colombiana le expresó unas frases que a más de uno dejó con la boca abierta porque jamás esperaron una dedicatoria de tal magnitud hacia la persona con la que compartió casi 3 años de relación. Ante el polémico mensaje de la canción, Karol G eliminó todas las fotografías de ambos que tenía publicadas en su Instagram.

#6May 🌎 | Anuel AA se lanza contra Karol G y Feid en su nueva canción:



“Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él” https://t.co/L0AnjnWZY4 — El Cooperante (@El_Cooperante) May 7, 2023

El puertorriqueño fue entrevistado y le tocaron un punto del que no quería hablar relacionado a su vida personal y expresó: “Ahora mismo yo no hablo de mi vida personal u opiniones personales en público. Pero, la canción no tiene pianos de lloradera. La canción es pa’ chingar, pa’ perrear en la disco. Es para que ella misma se coja a Feid y se lo perree. Ya sabes lo que te digo”, agregó.

Así opinan los seguidores de Anuel AA sobre su nueva canción

En medio del revuelo que ha causado la canción, los seguidores de Anuel inmediatamente reaccionaron: “Por fin Karol G eliminó casi todo de su Instagram con este tipejo q solo quiere fama y no sabe q hace daño a las personas solo piensa en él, aunque con esto es capítulo cerrado en esta historia”.

“Que dedicatoria tan horrible jaja yo de Karol lo bloqueo”, “Tuvo que entiquetar a Karol G para que la gente escuchara su nueva canción”, “Esto es marketing, la quiere utilizar para promocionar”, “Con qué cara escribió eso: lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter”, “Carajo resultó ser más romántico que Don Ramón con Doña Florinda”, son algunos de los mensajes que dejaron los seguidores en las redes sociales.

