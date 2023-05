Galilea Montijo habla de su divorcio por primera vez

En los últimos meses, la vida de Galilea Montijo ha dado un giro inesperado luego de que anunciara su separación con Fernando Reina Iglesias tras más de una década juntos y un hijo en común.

Y es que, la animadora de televisión dio a conocer un poco más sobre esta decisión que la ha llevado a cambiar por completo su rutina diaria y acostumbrarse a esta nueva etapa que por cosas del destino le tocó vivir.

“Antes siempre elegía primero a mi familia. A la hora de la actuación, por ejemplo, tener un trabajo y actuar llevaba mucho tiempo, no podía… probablemente ahora como mujer tengo más tiempo de hacer muchas cosas”, confiesa Montijo.

“Voy a cines, a restaurantes o sencillamente tirada en la cama, veo mis series, veo películas… Lo que tengo ahora es tiempo de sobra”, dijo.

Por otro lado, la animadora de Televisión aseguró que esto le ha ayudado a compartir más con familiares y amigos que se han convertido en un apoyo durante este proceso. “He tenido más tiempo, sobre todo para reencontrarme con amigos y amigas que no veía, que es parte importante de la vida”, explica.

“Luego te metes tanto en la casa, trabajo, la pareja… Me he sentido muy apapachada, esa parte de energía que te inyecta la familia es energía que le vas invirtiendo a tu persona”, dice, agregando que estos se han encargado de mostrarle todo su cariño.

“No sé qué haría sin ellos. La gente me demuestra su cariño, no pregunta, no juzgan, están ahí para mí. Si les hablo en la madrugada (para charlar) cuento con mucha gente; ha sido maravilloso darme cuenta de lo mucho que me quiere mi familia y mis amigos”.

Asimismo, además de sus seres queridos, Galilea explicó que su trabajo y sus compañeras también le han ayudado mucho en esta transición, pues se mantiene ocupada haciendo lo que más le gusta. “Estoy muy agradecida por tener trabajo todos los días, en estos momentos en el trabajo me estoy refugiando que es algo que amo. No puedo encerrarme en casa”, acepta, indicando que siempre también se apoya en terapeutas.

“Siempre he creído que la terapia es un diccionario que tenemos los seres humanos porque muchas veces te hacen ver otras cosas, se vuelven como tu conciencia de alguna manera”, confesó la famosa durante una entrevista realizada para People en español.