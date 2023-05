Lucía Méndez pone sus condiciones para ver a Madonna y a Luis Miguel

Lucía Méndez aclaró algunos rumores ante la prensa al asistir al festejo del periodista Fabián Lavalle, en la Ciudad de México. La cantante acudió con un ajustado jumpsuit al estilo Belinda que remarcó su figura.

Hay que recordar que la actriz de 68 años, por muchos años ha sido relacionada con la anécdota que ella mismo reveló: cuando en un concierto de Madonna en Estados Unidos (2016), la “reina del pop” se molestó hasta el grado de insultarla debido a que la actriz mexicana se rehusó a levantarse de su asiento.

De acuerdo con Lucia Méndez, seguridad arribó a su asiento y le dijo que se parara, y ella le respondió; “okey, I wanna call my lawyer”, (voy a llamar a mi abogado), frase que se hizo viral.

Ante la pregunta si ya había comprado sus boletos para verla en sus próximos conciertos que ofrecerá en el mes de enero, ella decidió responder con humor.

“Compré mis boletos, no me voy a parar y si la gente sigue molestando... I call my lawyer (Llamaré a mi abogado), así si voy a ver a Madonna, si no, no voy a verla”.

También se le cuestionó si compararía una entrada para ver a Luis Miguel y respondió: “yo creo que si, un taco de ojo”.

“Lo mejor es que si te pares y disfrutes del espectáculo y después pases a verla para que se tomen fotos juntas estaría increíble”, “Aquí Anda la Madonna en México”, “I’m going to call my lawyer, eres genial Lucía Méndez”, “Hahaha iconica mi diva de México te amamos”, “Por qué te autodefines diva?”, “Madonna debe ir a verte a ti”, señalaron algunos internautas.