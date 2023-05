En diciembre de 2021, Netflix compartió el primer tráiler oficial de la nueva serie de “Rebelde”, protagonizada por Franco Masini, Azul Guaita, Andrea Chaparro, Lizeth Selene, Sergio Mayer Mori, Jerónimo Cantillo, Alejandro Puente, y Giovanna Grigio.

La serie es un remake de la exitosa telenovela que lleva el mismo nombre, transmitida en 2004 a través de la cadena televisiva mexicana, Televisa, y que está basada en la historia original de Cris Morena, “Rebelde Way”.

Sergio Mayer Mori revela que la serie 'Rebelde' de Netflix fue cancelada. / Foto: Netflix

Tras el éxito de la primera temporada, solo tuvieron que pasar un par de meses para que la segunda parte fuera estrenada en la plataforma de streaming, y aunque nuevos rostros se unieron al elenco como Mariané Cartas y Saak, parece ser que no fueron del agrado del público.

Sergio Mayer Mori revela que la serie ‘Rebelde’ fue cancelada

Y es que, Sergio Mayer Mori a través de una entrevista para Hola México, reveló que tras dos temporadas, la serie había sido cancelada, “Sería un honor para mí poder hacer la tercera, la cuarta y la quinta, el tema es que ya no se hizo. Fue Netflix, fueron los productores los que nos dijeron, ‘Gracias por todo chicos, ya la tercera no hay’. El por qué, no tengo idea, pero definitivamente no fue mi decisión”, dijo.

Cabe señalar que tras estas declaraciones, Netflix, no ha emitido un comunicado oficial, pero como ya ha pasado casi un año desde el estreno de la segunda temporada, los fans creen que lo enunciado por Sergio Mayer Mori, es cierto. Mientras que otros más, esperan que la plataforma hable al respecto, inclusive algunos señalan que el estreno de la tercera parte podría llegar después de la gira de RBD con Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.