Kevin Kaletry habría sido asesinado por error, se rumorea que el objetivo era otro influencer

Todo el mundo quedó impactado con el homicidio de Kevin Kaletry, joven puertorriqueño de 26 años a quien le dispararon durante la conferencia de prensa del programa “La Escuelita”, donde iban a participar varios influencers, entre ellos, Wendy Guevara de “Las Perdidas”.

Todavía no se conocen muchos detalles del caso, solo que uno de los sospechosos había sido apresado, pero ahora, debido a un podcast, en las redes sociales se especula que habrían asesinado al joven por error.

Al parecer, el verdadero objetivo de los asesinos sería el influencer Davis León, quien ha llegado a sufrir varios atentados en poco tiempo, según ha revelado en sus redes sociales en su momento.

Davis León asegura que se va del país porque ya no se siente seguro

Para los que se preguntan quién es Davis León, pues es amigo de la pareja de influencers Mona y Gero, y en su cuenta de Instagram acumula más de 79 mil seguidores, aunque actualmente su cuenta es privada.

Se describe como un bloguero, estilista, actor y modelo, y sobre la teoría de que era él el verdadero objetivo de los asesinos, el influencer ha dicho que prefiere no opinar nada al respecto por respeto a la memoria de Kevin Kaletry, aunque solo haya tratado con él durante las conversaciones del programa “La Escuelita” a través de videollamada.

Sin embargo, poco después anunció que se iría del país porque ya no se siente seguro viviendo acá. “Estoy bien, pero estoy con más miedo todavía. En poco tiempo me han sucedido cosas que dices: ‘qué onda’ y no es mentira, una tras otra. No digo que sean coincidencia, ni culpo a nadie, pero no mamen”.

“Ahorita lo que voy a hacer es irme del país, así sea algo directo para mí o no, yo ya no me siento seguro aquí. Esa es la decisión que estoy tomando”, expresó Davis León, quien llegó a ser víctima de robo, amenazas y hasta de intento de asesinato cuando estaba en compañía de su amiga, Mona.