Foto: Así luce Tenoch Huerta como Pedro Páramo

El actor Ténoch Huerta ha arrancado su nuevo proyecto cinematográfico, y después de haberse convertido en un superhéroe de Marvel, ahora dará vida a uno de los personajes más importantes de la literatura mexicana: Pedro Páramo.

Netflix anunció que arrancó la producción de la adaptación cinematográfica de Pedro Páramo, novela de Juan Rulfo que es una de las obras más representativas de la literatura mexicana.

El largometraje marca el debut como director de Rodrigo Prieto, uno de los directores de fotografía más reconocidos a nivel mundial. La adaptación de la novela la llevó a cabo el premiado guionista y director Mateo Gil.

”Pedro Páramo me impactó profundamente desde la primera vez que la leí y llevar la novela de Juan Rulfo a la pantalla será una hazaña en todos los aspectos. Estamos siempre en búsqueda de nuestras raíces, de quiénes somos, y esto es algo que me atrae mucho de la novela. Me identifico especialmente con Juan Preciado, que se está buscando a sí mismo y a su país en la búsqueda de su padre. Él representa al pueblo mexicano, en el sentido de que somos un pueblo mestizo, una mezcla de raíces y de razas”, comentó Rodrigo Prieto, director del largometraje.

”Nuestro compromiso con el cine mexicano cobra una nueva dimensión con la puesta en marcha de Pedro Páramo, adaptación de la obra seminal de Juan Rulfo. Nos enorgullece este reto y lo asumimos de la mano de uno de los artistas mexicanos más talentosos y reconocidos universalmente, Rodrigo Prieto, quien dirigirá el excelente guion de Mateo Gil. Queremos que México se vea y se sienta con Pedro Páramo”, dijo Francisco Ramos, Vicepresidente de Contenidos para Latinoamérica en Netflix.

¿Quién protagoniza Pedro Páramo?

Al frente del elenco están Manuel García-Rulfo y Tenoch Huerta, como Pedro Páramo y Juan Preciado, respectivamente.

Tenoch Huerta como Pedro Páramo Tenoch Huerta, como Pedro Páramo (Juan Rosas/Netflix/Juan Rosas/Netflix)

Junto a ellos participan Ilse Salas, Mayra Batalla, Héctor Kotsifakis, Roberto Sosa, Dolores Heredia, Giovanna Zacarías, Noé Hernández y Yoshira Escárrega, entre muchos otros reconocidos actores y actrices.

Pedro Páramo también cuenta con la participación de grandes talentos detrás de cámaras: Eugenio Caballero y Carlos Y. Jacques como diseñadores de producción, Anna Terrazas como diseñadora de vestuario y Gustavo Santaolalla, quien se encarga de la música original.

La producción está a cargo de Stacy Perskie (Redrum) y Rafael Ley (Woo Films), dos de los productores más relevantes de la industria audiovisual mexicana. La película se filmará en diversas locaciones de la República Mexicana durante los próximos meses y se espera que su estreno se lleve a cabo en 2024.