Aracely Arámbula reveló que nunca hablará mal de Luis Miguel por respeto a sus hijos

La actriz Aracely Arámbula y Luis Miguel estuvieron juntos desde 2005 hasta 2009 y tuvieron dos hijos en común, desde entonces se sabe que la también conocida como “La Chule” ha estado soltera, dedicada completamente a sus hijos Miguel (16) y Daniel (14).

Cuando la figura de la televisión arribó al aeropuerto de la Ciudad de México, fue abordada por los medios de comunicación y habló como pocas veces se ha visto sobre Luis Miguel. Hace unos días, el pequeño Miguel cumplió años y no recibió llamada de El Sol.

“Fíjate que no llamó el papá, pero mejor pregúntale a él (Luis Miguel). Mis hijos tienen mucho padre con mi papá, hermano y con mis sobrinos. Mis hijos están en una familia muy unida y tienen de regalo mucho amor; la verdad, no extrañamos nada, la única persona de allá que está muy pendiente de mis hijos, es su madrina Natalia”, dijo Aracely Arámbula.

Al cuestionarle si necesitaba la ayuda del ídolo mexicano, respondió:

“Yo trabajo mucho y, la verdad, vivimos muy bien con lo mío. Tengo mi carrera... desde antes con él, con él y después de él”.

Libre y sin arrepentimientos

“Soy mamá y papá, soy una mujer que como muchas mujeres de México y el mundo nos hacemos cargo, no solo económicamente, sino la educación y el estar al pendiente de ellos, porque pasan por la adolescencia”, señaló la actriz.

También señaló que puede decir muchas cosas de su relación con Luis Miguel, pero prefiere quedare callada por el amor a sus hijos.

“Soy una mujer libre para hablar y decir lo que yo quiera, pero soy una mujer muy privada. Toda la vida lo he sido, cuándo me han visto hablar de otras personas, no me gusta hablar de la gente y menos de alguien tan famoso y es el papá de mis hijos, por respeto a mis hijos y por el amor familiar”.

Reveló que nunca se ha arrepentido de la relación que tuvo como El Sol.

“No hay que arrepentirse de nada, cómo voy a arrepentirme si me dio dos hijos hermosos. Mis hijos nacieron de un gran amor y estoy agradecida de la vida”.