Aseguran que Frida Sofía frenará denuncia contra Enrique Guzmán

El caso de Frida Sofía por la denuncia que interpuso contra Enrique Guzmán sigue en pie; sin embargo, hace poco Gustavo Adolfo Infante durante el programa ‘Sale el Sol’ aseguró que la joven estaría a punto de retirar la demanda tras varias complicaciones.

Desde que la modelo habló detalladamente de los hechos comenzó a tomar distancia de su familia, especialmente con Alejandra Guzmán, con quien permanece enemistada y al parecer ninguna de las partes tiene intención de hacer las paces.

¿Frida Sofía no continuará denuncia contra Enrique Guzmán?

El conductor de ‘Sale el Sol’ reveló que la joven artista habría pensado en no continuar con el proceso legal en contra de su abuelo, ya que ha experimentado miedo de presentarse en la instancia adecuada para rendir su declaración.

Asimismo, la decisión de la cantautora surgió de la poca atención que brindaron las autoridades mexicanas a su caso, no obstante, Frida permanece tranquila después de señalar a Guzmán como su abusador y del apoyo que recibió.

“Que la demanda, las autoridades de México no pelaron la demanda que ella hizo, que para ella ya quedó sanado y aquella fotografía de la Frida chiquita aterrorizada por Enrique Guzmán es lo que quería que el mundo se supiera y que quiere estar en paz” dijo Gustavo Adolfo.

Finalmente, tras el cuestionamiento de la relación con Alejandra Guzmán, Gustavo Adolfo Infante dijo que Frida Sofía no tiene intenciones de arreglar los problemas con su familia.

“Frida no tiene ninguna intención de hacer ningunas paces, ni con su mamá, y muchísimo menos con Enrique Guzmán. La joven me dijo ayer que por su parte no hay reconciliación, no quiere saber nada de ellos” explicó el periodista.