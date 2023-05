¿Frida Sofía y Alejandra Guzmán se reconciliarán? Esto fue lo que respondió la hija de la cantante

Alejandra Guzmán comentó en el programa “En Casa con Telemundo”, que pronto sacaría una canción que trataría sobre todo lo que ha vivido y del amor que le tiene a su hija, Frida Sofía.

Luego, le cuestionaron a Enrique Guzmán si su hija se reconciliaría pronto con su hija, y esto fue lo que contestó: “Yo creo que eso está también muy cerca de resolverse, por los menos de parte de ella (Alejandra), de parte de la niña no tengo idea, porque esa mujer tiene una mente trabajando en un nivel muy grave”.

Recordemos que Alejandra Guzmán lleva varios años distanciada de su hija, debido a la demanda que interpuso Frida Sofía en contra de su abuelo, por supuestamente haber abusado de ella cuando era una niña.

Gustavo Adolfo Infante compartió en “De primera mano”, que se había puesto en contacto con Frida Sofía para saber si era verdad que tenía intenciones de reconciliarse con su madre y negó tal posibilidad.

Frida Sofia comunica a los medios que iniciará un proceso legal en contra de Enrique y Alejandra Guzmán. pic.twitter.com/Gdy0BlPB7a — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 10, 2021

“Me puse en contacto con Frida Sofía y por respeto no voy a pasar los audios. Ya le pregunté: ‘¿oye, dice tu abuelo Enrique Guzmán que ya te vas a reconciliar con tu mamá?; me preguntó: ‘tú, qué crees’”, relató el conductor.

Y continuó: “Me explica ella que no tiene ninguna intención ni de ver a Alejandra, ni mucho menos a Enrique Guzmán y reconciliarse no le interesa, no es parte de su vida. Ella que la demanda que puso en contra de Enrique Guzmán que era por esa niña atemorizada”.

Por lo tanto, la reconciliación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán sigue estando lejos de suceder y, de hecho, la influencer ha dejado claro que no le interesa volver a relacionarse con su familia materna.