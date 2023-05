Laura Bozzo explota contra Camila Parker tras coronación

Una vez más, Laura Bozzo dio a conocer su opinión con respecto a Camila Parker, reina Consorte y el Rey Carlos, tras su reciente coronación que se llevó a cabo en Inglaterra, un hecho que se ha conllevado a diversas críticas en redes sociales.

Es así como, más allá de felicitar al Rey por su coronación, la mayoría de los usuarios criticaron esta acción, y, la animadora peruana, sumándose a la tendencia decidió crear algunas publicaciones dedicadas a la princesa Diana, quien hasta la fecha ha sido considerada como ‘La Reina de Corazones’ gracias a la sencillez con la que siempre se mostró hacia sus ciudadanos.

“Hoy todo el mundo que te amamos te coronamos Reina de Corazones, por tu sencillez, humildad, amor a los más necesitados”, inicia diciendo Bozzo, agregando además que Lady Di fue uno de los personajes que les dio voz a muchas mujeres por hacer frente y no callar la infidelidad por parte del ahora Rey.

“…Por tu valor de enfrentar a una monarquía podrida, pudiste hacerte la tonta, ignorar que sabías que Carlos tenía a Camila como amante, pero no, te revelaste. Ejemplo para las mujeres, alzaste la voz. Si no lo hubieras hecho como tantas que se hacen las que no saben nada, hoy serías la reina”, asegura.

“El mundo te rinde homenaje y en mi caso te mando lluvia de bendiciones hasta el cielo por siempre nuestra REINA”, finaliza el escrito realizado junto a una fotografía de la siempre memorable Lady Di.

Por otro lado, la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ decidió realizar otro post recordando una entrevista realizada a la Princesa de Gales, en donde esta afirma que no se veía siendo la Reina de Inglaterra, por lo que Bozzo también hizo un comentario al respecto. “Diana, la única reina de corazones, hoy veía la coronación de Carlos y la bruja de Camila. Solo recordaba todo el daño que te hicieron, tenías tanto por hacer”, dijo.