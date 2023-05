“El carro se despedazó, yo estoy bien”, Pancho Barraza sufre aparatoso accidente

La tarde de este 9 de mayo, el cantante de origen sinaloense Pancho Barraza sufrió un aparatoso accidente mientras transitaba por la carretera que va de Tepic a Mazatlán.

Según un comunicado emitido por su oficina de prensa el cantante se encuentra “bien y ya fue revisado por los médicos”.

Pancho Barraza sufre accidente

Momentos más tarde, fue el mismo cantante quien explicó lo que había sucedido. A través de un video dijo “estar bien, totalmente bien”, al momento que mostraba las partes de su cuerpo, para después agregar “solo el carro se despedazo pero yo estoy bien”.

“Si es verdad tuve un accidente muy aparatoso pero bendito sea Dios yo no tengo ningún rasguño. Algo tengo que hacer en esta vida porque Dios no me ocupa por allá, estamos bien física y emocionalmente”, agregó Barraza en otro video que publicó en sus redes sociales.