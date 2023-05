“Me despido por lo pronto”, Yolanda Andrade comparte doloroso mensaje

Hace algunos días Yolanda Andrade se enfrentó a las cámaras de televisión para hablar sobre su estado de salud, la conductora no pudo evitar romper en llanto al hablar de su diagnóstico, ya que padece de aneurisma desde hace siete años.

Yolanda Andrade La famosa tuvo muchas dificultades de salud recientemente (@yolandaamor/Instagram)

En esa conversación, la conductora de Montse & Joe reveló que el aneurisma cerebral provocó una fuerte hemorragia que puso en peligro su vida, por lo que estuvo ingresada en un hospital.

Este padecimiento le ha impedido a Yolanda Andrade regresar a trabajar, ya que tiene que cuidar su salud. “Ayer estaba bien, venía a grabar, pero no dormí bien y no me siento bien. Estoy cansada. Hoy tenía cita, pero cancelé para venir a trabajar, tengo cita hasta la próxima semana”, explicó a actriz a los reporteros.

🚨¡DE ÚLTIMO MOMENTO!🚨

¡Yolanda Andrade habla por primera vez sobre sus problemas de salud! 📺 #VLA #EsteViernesDeseo pic.twitter.com/yEAq7XQBHg — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 5, 2023

Yolanda Andrade se despide

Después de su encuentro con los medios de comunicación, la también actriz publicó un desgarrados mensaje en sus redes sociales en el cual se puede leer:

“Para ti con amor #yolandaandrade. Gracias, me despido por lo pronto. Regreso al 💯”. Esta frase fue acompañada de un video donde se ve una veladora que Andrade le prendió a la Virgen de Guadalupe.

El posteo recibió distintos mensajes de apoyo por parte de sus compañeros del medio artístico.

“Oramos por tu salud amiga, eres sabia eres fuerte y de la mano de Dios todo es posible”, escribió Omar Chaparro.

Maribel Guardia también le mandó un mensaje de apoyo. “Orando por ti preciosa amiga Dios contigo”, le dijo la actriz.

Mientras que Roxana Castellanos le escribió, “¡venga Hermana de mi alma! ¡Recupérate! ¡Descansa! ¡Hazle caso a tu cuerpo! ¡Recárgate! ¡Aquí te contenemos con mucho Amor! ¡Fuerza hermana de el alma ! Te amo.