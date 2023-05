¡Está completamente de vuelta! Tom Holland reaparece en Twitter después de 15 meses de ausencia

Diferentes roles protagónicos han hecho que Tom Holland pase de ser una joven promesa a un actor consagrado de Hollywood. Eso lo convierte en una figura influyente en el mundo entero, debido al alcance que tienen sus acciones, a pesar de que el británico tiene apenas 26 años.

En agosto del 2022, a través de su cuenta de Instagram, posteó un video acompañado de un texto en el que exponía los motivos por los que decidía alejarse un poco de las redes sociales.

La salud mental era una de sus prioridades y con esta acción pretendía que muchos lo siguieran, al menos en el sentido de reducir el uso de estas plataformas digitales y apostar más por la interacción real entre las personas.

“Existe un estigma terrible contra la salud mental y sé que pedir ayuda no es algo de lo que debamos avergonzarnos, pero es algo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo”, dijo en aquel entonces. Y aunque no desapareció por completo de Instagram, ya que publicaba algo cada uno o dos meses, en Twitter sí fue verdad que no dejó rastro alguno.

Hasta este martes 9 de mayo. El actor británico tuiteó un mensaje que dice: “TOMORROW” (Mañana) en referencia a la liberación -este miércoles 10 de mayo- de tráiler oficial de The Crowded Room, serie que se transmitirá por Apple TV+ a partir del 9 de junio.

El último mensaje de Tom Holland en esta red social había sido el 20 de febrero del 2022, hace 15 meses. A continuación el tráiler que lo hizo regresar a Twitter.