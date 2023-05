Ferka expone que está teniendo problemas de salud a causa de su situación con Christian Estrada

Por medio de sus redes sociales, Ferka compartió un comunicado con la finalidad de salvaguardar el bienestar de su hijo y su seguridad personal, debido a unas situaciones que se han presentado con su expareja, Christian Estrada.

La actriz expuso que debido a estas situaciones, que curiosamente iniciaron desde que el padre de su hijo regresó a México, ha estado presentado severos cuadros de estrés, que la han llevado a desmayarse.

En entrevista en @programa_hoy, Ferka (@Ferka) confirma que terminó con Christian Estrada por:



👉 Violencia emocional.

👉 Desaparecía por días sin justificación.

👉 Agredió a su mamá. pic.twitter.com/NWz7xsuU9I — Cultura Pop (@RCulturaPop) November 1, 2022

“En varias ocasiones me he desmayado, se me baja la oxigenación y mis extremidades se entumecen, perdiendo el conocimiento por varios minutos; como el fin de semana pasado donde nuevamente tuve un episodio de esta naturaleza. A lo que el doctor me dice que son cuadros de estrés pero que sí están afectando mi salud”, detalló María Fernanda Quiroz.

Ferka también quiso hacer una denuncia pública porque desde que Christian Estrada se encuentra nuevamente en el país, ha sentido que la persiguen y vigilan todo el tiempo, hecho que ya le había sucedido antes y también señaló a su ex.

Además, compartió que muchos de sus más allegados empezaron a recibir amenazas: “desafortunadamente personas cercanas a mí, han recibido amenazas veladas; por lo que hago una denuncia pública; esperando y confiando en que solo queden en eso, en amenazas y que no se generen más daños colaterales”.

Con respecto a la manutención de su hijo, sostuvo que Christian Estrada sigue sin aportar nada. Solo en tres ocasiones le ha enviado “regalos” y la última fueron unos pañales y leche a punto de caducar.

Por su parte, el abogado de la expareja de Ferka alega que las declaraciones de la actriz son contradictorias porque esos regalos contaban como manutención, aparte de que ha sido ella quien se ha negado en llegar a un acuerdo porque su cliente estaba más que dispuesto en cederle la custodia.

María Fernanda Quiroz aseguró que confiará en las autoridades para que la protejan, ya que desde los hechos ocurridos el año pasado, cuenta con algunas medidas de protección.