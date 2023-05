Juan Osorio revela detalles de la denuncia que hay en su contra

Juan Osorio vuelve a ser señalado de forma negativa, ya que su expareja, Emireth ‘N’, habría interpuesto una denuncia por violencia familiar, como resultado el productor ya reaccionó ante las acusaciones.

Entre 2006 y 2015 Osorio mantuvo una relación con Emireth, pero luego de varios años pusieron fin a su matrimonio, dejando como resultado una denuncia de parte de su ex, sobre el caso hasta apenas el pasado 2 de mayo se llevó a cabo la primera audiencia.

Juan Osorio

Juan Osorio fue denunciado por violencia familiar

En medio del escándalo mediático, Juan Osorio habló frente a varios reporteros para explicar algunas de las claves en este caso en el que se encuentra involucrado, no sin antes declararse inocente ante las acusaciones de su exesposa.

“Por supuesto. Me conocen de todos estos años, no soy así. Pero obviamente las personas nunca sabemos cómo reaccionan. Vamos a esperar que dicen mis abogados que están a cargo de esa situación” dijo Juan Osorio.

Por otra parte, el productor mexicano evitó entrar en detalles, puesto que el proceso legal sigue en pie y sus declaraciones podrían entorpecer el mismo, no obstante, se mostró seguro en seguir demostrando su inocencia.

“Me extraña muchísimo, pero no me sorprende porque hay resentimientos por lo que las personas tienen ese tipo de razones. Hay una cita de una audiencia y en cuanto pase ya habré informado cómo vamos. El que nada debe, nada teme. Me siento muy tranquilo” explicó.