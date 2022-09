Novia de Juan Osorio habla de cómo es su relación

Juan Osorio ya tiene un año de relación con su joven novia, Eva Daniela, y los 38 años de diferencia sigue escandalizando a muchas personas, no obstante, para la novia del productor, la edad no es un problema.

En un reciente encuentro con los medios, Eva Daniela, reveló un poco cómo funciona su relación, y de lo enamorada que esta del ex de Niurka Marcos. “Yo estoy muy contenta con él, me encantaría durar toda mi vida con él porque lo amo con todo mi corazón”, dijo la joven.

También habló sobre el tatuaje que se hizo Juan Osorio en honor a ella: “Él me dijo a mí que se lo iba a hacer, me propuso: ‘Me quiero hacer un tatuaje de tu letra’ y se puso la D porque me dice Dani, entonces (estoy) contenta porque nadie se había puesto un tatuaje por mí”.

Cuando le preguntaron si se haría un tatuaje en honor al productor, Eva Daniela respondió que de momento no, ya que sus padres no le gustan los tatuajes, pero puede que en un futuro cambie de parecer.

Eva Daniela asegura que la diferencia de edad no es un problema para ella, ni para sus padres

Cuando se le cuestionó si consideraba la enorme diferencia de edad entre ellos como una complicación en su relación, Eva Daniela contestó que no.

“No nos fijamos en eso, nosotros vivimos día a día nuestra relación y Juan ni se da cuenta de las críticas porque trabaja todo el tiempo, todo el día está pendiente de su producción y ni se mete a ver los comentarios, él está en lo suyo. Yo me enfoco en lo positivo, estoy muy contenta”, respondió.

Asimismo, añadió: “Obviamente tenemos diferentes experiencias, eso ha sido difícil para mí porque no he tenido hijos, no me he casado. Pero él es muy maduro y me sabe explicar muchas cosas, y yo también creo que he madurado mucho al lado de él”.

Con respecto a sus padres, la novia de Juan Osorio contó que el productor habló con sus padres sobre la relación y se comportó como todo un caballero. “Mis papás están contentos de que mi pareja sea Juan”, además dijo que la relación con el hijo del productor, Emilio Osorio, es muy buena también.