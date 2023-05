La Bebeshita relata su versión de los hechos ocurridos el día del homicidio de Kevin Kaletry

Tras permanecer en silencio durante varios días, la Bebeshita finalmente ha decidido compartir lo que vivió durante la conferencia de prensa del programa “La Escuelita”, donde asesinaron al joven influencer Kevin Kaletry.

Fue durante la alfombra roja que se llevó a cabo por el show “The Illusionists”, donde Daniela Alexis (nombre real de la Bebeshita), fue cuestionada por la prensa sobre lo que había pasado ese día.

“Viví algo súper fuerte, yo nunca había vivido algo así, tener unos balazos tan cerca y si es algo que sigo estando en shock todavía. Todavía no lo puedo creer, pero estamos en la CDMX y tristemente pasan estas cosas”, declaró la Bebeshita.

La Bebeshita compartió que ese día había llegado un poco retrasada y apenas se bajó del coche escuchó los disparos y salió corriendo: “yo solo escuché ‘pum, pum, pum’ y me eché a correr. Yo dije, ‘¿Dios mío qué está pasando aquí?’, corrí y ya no supe más”.

Además, la famosa alegó que no sabe mucho de lo sucedido y que tampoco conocía a Kevin Kaletry (q.e.p.d.) en persona, lo iba a conocer ese día. Aparte, del susto que se llevó se salió del grupo del chat del equipo que trabajo y no quiso saber más nada de ello.

De hecho, aseguró que lo más probable es que no continúe en el proyecto, porque tomó esta tragedia como una señal.

“Yo la verdad, no sé, no estoy segura de seguir adelante. Soy mucho de vibras, soy mucho de señales, esto es una señal, y he pensado en seguir o no, amo a mi amiga Wendy, pero no sé si seguir. Les pedí un descanso para pensar las cosas”, compartió la Bebeshita.