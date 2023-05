Christina Applegate ya no trabajará frente a las cámaras debido a su enfermedad

Christina Applegate expresó hace poco que muy probablemente la tercera temporada de la serie de Netflix, “Dead to Me”, sea su último trabajo frente a las cámaras debido a su enfermedad.

La actriz anunció en 2021 que padecía de esclerosis múltiple, una terrible enfermedad degenerativa que, dependiendo del tipo, puede hacer que las personas pierdan la movilidad de su cuerpo.

De hecho, Christina Applegate aseguró que grabar la tercera temporada de “Dead to Me” fue una completa tortura, porque batallaba para poder llegar al final del día de grabación, dejándola completamente exhausta.

“La temporada fue escrita un año antes de rodarla. Nadie sabía que me iba a poner enferma, que iba a engordar 18 kilos por la medicación y que sufriría inmovilidad”, expresó la reconocida actriz.

Christina Applegate podría dedicarse al doblaje

“Ni siquiera me puedo imaginar ir a un set ahora mismo. Esto es una enfermedad progresiva. No puedo saber si me voy a poner peor…” informó Christina Applegate en una reciente entrevista.

Y añadió: “Seguramente, no vuelva a trabajar delante de las cámaras, pero me alegra haber coincidido con una de las mejores actrices con las que he trabajado, si no el mejor ser humano que he conocido”.

La actriz se refirió a Linda Cardellini, su coprotagonista en “Dead to Me”, y también tuvo buenas palabras con el resto de sus compañeros: “Echaré de menos a mis amigos y la experiencia en sí, pero, debido a lo extenuante que fue el año pasado, también me siento aliviada de no tener que seguir forzándome para llegar hasta el final”.

Sin embargo, no se mantendría alejada de la actuación completamente, pues ha estado considerando ser actriz de doblaje: “Podría hacer cosas de doblaje porque quiero seguir manteniendo a mi familia y que mi cerebro continúe activo”.