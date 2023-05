Paparazzis captan a Taylor Swift caminando de la mano con su nuevo novio tras la ruptura con Joe Alwyn

Taylor Swift anunciaría concierto en México con la gira ‘The Eras Tour’. / Foto: Getty Images (Jamie McCarthy/Getty Images for MTV)

Los seis años de relación con Joe Alwyn parecen haber quedado definitivamente atrás para Taylor Swift. La cantante norteamericana ha sido vista caminando de la mano, con su nueva pareja, Matt Healy

Esta situación sorprende en el mundo del entretenimiento, debido a que sólo ha pasado un mes desde que Swift y Alwyn anunciaron su separación después de seis años de noviazgo.

De acuerdo con lo que reseña TMZ, la pareja acudió a una cita doble con sus amigos Jack Antonoff y Margaret Qualley, en la exclusiva Casa Cipriani, de Nueva York. En principio, se pensó que Matt y Taylor compartían mucho tiempo porque estaban trabajando en una colaboración musical.

Pero la realidad es que estaban juntos dándole inicio a una nueva relación entre ambos. Taylor Swift y Matt Healy tuvieron un muy breve romance hace 10 años, pero después de unas pocas salidas los compromisos laborales de cada uno los llevaron por caminos diferentes.

Ahora, se volvieron a cruzar y según reseñan fuentes ambos están muy enamorados.

Mais fotos de Taylor Swift em um restaurante hoje. pic.twitter.com/XUm3YfDoE4 — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) May 12, 2023

“Ella y Matty están locamente enamorados. Es muy temprano, pero se siente bien. Salieron por primera vez, muy brevemente, hace casi diez años, pero los tiempos simplemente no funcionaron. Taylor y Joe en realidad se separaron en febrero, por lo que no hubo absolutamente ningún cruce. Tanto Matty como Taylor han estado de gira durante las últimas semanas, por lo que han sido muchos Face-Time y mensajes de texto, pero ella no puede esperar para verlo de nuevo”, dijeron desde los primeros rumores de romance, a principios de mayo”, dijo una fuente cercana.