Suspenden los preparativos del casting para la segunda temporada de The Last of Us por la huelga de escritores en Hollywood

La huelga de escritores y guionistas de Hollywood se sigue llevando producciones por delante. El justo reclamo de los creadores de las historias que nos entretienen en el cine y las plataformas de streaming escala hasta afectar el retraso de una serie muy querida por los fans: The Last of Us.

La adaptación del videojuego de PlayStation 5, que se transmite por HBO y HBO Max estaba lista para comenzar el cast de los actores, con escenas del mismo juego, pero se pararon los trabajos debido a la huelga, según reseña en exclusiva la revista Variety.

La cuestión es que no hay guiones para poder empezar a realizar pruebas de cámara, dicen desde la producción de la serie que protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey. Para el medio citado no es una sorpresa que no haya nada escrito sobre esta producción, debido a que el showrunner de The Last of Us, Craig Mazin, ha sido visto en la primera línea de las protestas que protagonizan los guionistas.

Variety reseña que la serie tiene una carrera contrarreloj, ya que esperan comenzar a grabar a principios del 2024 y estrenar a mediados del mismo año.

