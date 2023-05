Estudiante aprueba clase de Matemáticas y logra una cita con su maestra

TikTok es una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo. Millones de personas utilizan, todos los días, este sitio para compartir alguna grabación. Tal como Leila Vidriales, quien es una profesora de matemáticas que ayuda a todos sus seguidores con alguna tarea.

Te recomendamos: Maestra da clases de anatomía de una manera muy creativa 😳

Pese a contar con más de 400 mil followers, la docente atrajo la atención de millones de internautas al confesar cómo fue salir con un alumno , todo comenzó cuando ella, junto a otros amigos, salieron de fiesta. En el lugar conoció a un joven que después se haría su estudiante. Ya en el aula, Leila notó un par de miradas poco usuales en el hombre.

La miss le propuso que si aprobaba la materia, ella iba a salir con él a tomar un café : “La verdad fue una buen estrategia para que el joven se esforzara un poco más porque aprobó”, expresó la maestra en la breve grabación.

Sigue leyendo: Maestra muestra los bailes que hace para sus alumnos y algo más

Después de todo, Vidriales aseguró que ya no volverá a salir con un estudiante por muchas cosas que vivió al mantener una relación con un alumno, quien ahora es su ex. La confesión ya suma más de dos millones de reproducciones en la app de videos cortos, donde se pueden leer mensajes como “Ni lenta, ni perezosa la profe”, “Cómo haces para hablar y resolver los problemas a la vez”, “Me llegas a decir eso y me vuelvo profesor de cátedra”, o “Justo necesito aprender matemáticas”.