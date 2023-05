Yeri Mua reveló detalles de su historia de abuso

Yeri Mua es una de las creadoras de contenido mejor posicionadas en México; a pesar de que la influencer es bastante abierta con ciertos temas, recientemente habló de un momento que cambió su vida, ya que fue abusada sexualmente a los 17 años.

Su personalidad, naturalidad y sinceridad han sido clave en la construcción de su comunidad en redes sociales, es por ello que decidió mostrarse vulnerable con sus seguidores el pasado 8 de marzo al hablar de su historia de abuso y hace poco lo recordó en un programa popular de YouTube.

Yeri Mua reveló que fue abusada

La joven de Veracruz asistió como invitada al programa ‘Pinky Promise’, como parte de una de las dinámicas, Yeri volvió a recordar el abuso del que fue víctima cuando apenas tenía 17 años.

La creadora de contenido explicó que ocurrió durante un viaje de trabajo y una fiesta que tenía en Ciudad de México, pero la reunión fue cancelada y tanto ella como una amiga tuvieron que irse en compañía de otros chicos, no obstante, todo cambió después de que se tomó una bebida que le ofrecieron esas personas.

“Empecé a tomar la bebida y ya de ahí no recuerdo mucho, tengo lagunas mentales”

Posteriormente, Yeri Mua comentó que habría ocurrido en un automóvil y luego de haber bajado del vehículo se reencontró con su amiga y dos hombres, mismos que se ofrecieron a llevarlas a su hotel.

“Estos chavos dijeron que nos iban a llevar a un lugar seguro, nos fuimos a un hotel, yo pensé que me iba a quedar con mi amiga, pero ella se fue con alguien más y uno se ofreció a llevarme a mi cuarto. Me lleva, puso pornografía en la televisión y me dijo yo no te voy a hacer nada malo, solo acuéstate y ya”

Aunque la tiktoker se encuentra trabajando de manera profesional en la superación del trauma, añadió que sigue siendo un tema difícil de hablar, puesto que al inicio llegó a sentirse culpable.

“Pasó un año hasta yo contar lo que me había pasado, me costó demasiado aceptar que había sido violada, me daba vergüenza”