La presentación de Enrique Iglesias en el Tecate Emblema este sábado 13 de mayo era una de las más esperadas de este festival, en especial porque desde hace años el cantante no había pisado un escenario en México, no obstante, sus fans tendrán que esperar, ya que canceló su show.

El intérprete reveló a través de sus redes sociales que tiene neumonía, por lo cual será imposible que se presente en el festival.

“Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans” escribió Enrique Iglesias.

Enrique Iglesias cancela su show en México por problemas de salud (Captura de Pantalla)

En el comunicado el cantante habló brevemente de las recomendaciones que le dieron sus médicos para mejorar; sin embargo, expresó su tristeza al tener que cancelar su show, ya que señaló que sus fans de México siempre han apoyado su carrera.

Al respecto de las dudas que surgieron, las cuentas del festival respondieron sobre las alternativas que existen para las personas que no quieran asistir; sin embargo, recalcaron que las demás presentaciones permanecen iguales.