Florencia Alducin denuncia agresión por parte de autoridades

Florencia Alducin, quien es una conductora de Televisa, utilizó sus redes sociales para hablar de la agresión que sufrió a manos de agentes de la policía de Querétaro luego de que su coche fuera chocado.

La conductora ha construido una carrera en el ámbito deportivo, es por ello que su contenido se basa en eso y en mostrar su estilo de vida, no obstante, el pasado 12 de mayo sorprendió al hablar del ataque del que fue víctima.

Florencia Alducin denuncia agresión

De acuerdo con Alducin todo comenzó por una joven que chocó de manera accidental su carro, pero esta misma se negó a pagar, ya que argumentó que no tenía seguro.

“Iba manejando en Querétaro, iba a la comida con mi mamá, una chava me chocó, me paró y me dice que no tenía seguro, ella se empieza a reir, se sube a su coche y me toma de loca”

La presentadora de televisión comentó que intentó sacar a la chica del vehículo, pero después llegaron algunos miembros de su familia y policías, mismos que la persiguieron al abandonar el lugar.

“Minutos después llegó su familia, la policía. Nunca me pagó, me fui y a los 5 minutos 8 patrullas fueron por mí. Me sacaron de los pelos y me golpearon brutalmente”

Finalmente Florencia Alducin detalló que tiene 43 lesiones a causa de los golpes de los policías, además de explicar que intentaron tocarla sin su consentimiento, por lo cual hizo un llamado a que las autoridades se hagan responsables de los hechos.