Alumnos encuentran a otra maestra con OnlyFans

Las maestras dando clases en línea han ganado gran popularidad en diversas redes sociales. Sin embargo, un par de docentes se robaron toda la atención de los internautas al confesar que tienen un perfil en OnlyFans donde ofrecen material íntimo a sus suscriptores.

La profesora Etzane fue la primera internauta en explicar por qué realizó la venta de fotos e imágenes: “Esto es verdad, me he enfrenado a las críticas por tener un OnlyFans , pero lo hice por una buena causa: ayudar a pagar el tratamiento oncológico de mi mamá. Ella falleció hace un tiempo y decidí continuar para pagar la carrera de mi hermano y ayudar a otra señora que tiene cáncer y no puede pagar sus quimioterapias”.

Alejandra Trillo es la segunda miss que muestra algo más en internet; la mujer hace clips relacionados al cambio físico que logró al realizar ejercicio desde 2016. Para tener un ingreso extra, la maestra se convirtió en modelo y ahora realiza material exclusivo en el popular. Los papás o los seguidores más fieles, podrán consultar sus más de 150 fotos y videos; solo deben pagar 250 pesos mensuales. Hasta el momento, la modelo no ha compartido cómo es su día a día al interior de las aulas, sin embargo, es una de las maestras más populares de TikTok con un millón 800 mil admiradores.

