Estos son los actores que se unen al elenco de ‘Beetlejuice 2’

En marzo de 1988, se estrenó ‘Bettlejuice’, una de las películas más importantes desde ese momento, por lo que, un año más tarde decidieron lanzar la seria animada, la cual también fue todo un éxito. Es así como, en la actualidad se espera que en el 2024 se dé a conocer la segunda parte de esta grandiosa producción y ahora, con el aumento de la tecnología, se espera que sus efectos sean mucho mejor que en la primera.

En su momento, actores reconocidos como Michael Keaton (Beetlejuice), Winona Ryder (Lydia Deetz), Geena Davis (Bárbara Maitland), Alec Baldwin (Adam Maitrand), Catherine O’Hara (Delia Deetz), Jeffrey Jones (Charles Deetz), entre otros, fueron quienes le dieron vida a cada uno de los personajes dentro de la película.

Sin embargo, esta vez se mencionaron algunos de los nombres de los famosos que formarán parte del elenco de este filme que al parecer se estrenará en el 2024.

¿Quiénes son los actores que aparecerán en Beetlejuice 2?

En su momento se había confirmado que Michael Keaton volvería las pantallas para así interpretar nuevamente al personaje principal de la película, además del esperado regreso de Winona Ryder y la participación de Jenna Ortega, una de las más aclamadas para esta cinta gracias a su participación en ‘Merlina’, pues tras este papel, se convirtió en una de las favoritas del público.

Además de estos famosos, se tiene también que Willem Dafoe y Mónica Bellucci serán los espeluznantes fantasmas que aparezcan en esta segunda entrega, ya que, hay que recordar que en el final de ‘Beetlejuice 1′, este es exiliado al inframundo, por lo que tiene que esperar su turno para poder ser libre, retomando así en esta segunda parte los hechos a partir de ese interesante final, mostrando cuál será la venganza del fantasma que quería recuperar la casa de la familia Deetz.

Por otro lado, según The Hollywood Reportes, Willem Dafoe será quien dé vida a un oficial del más allá, aunque todavía no se sabe si este va a ser un aliado o el oficial que los persiga al momento de no cumplir su sentencia.

También se tiene a Mónica Bellucci representará a la esposa de Beetlejuice, lo que le dará un nuevo enfoque al personaje principal y también se considera un momento importante para la historia.