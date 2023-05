Erik Rubín admite que empezó a salir con Paulina Rubio cuando estaba con Alejandra Guzmán

Al parecer, el que hubieran considerado a Erik Rubín como un digno rival para Luis Miguel, hizo que se tomara el asunto muy a pecho y también empezó a ser un rompecorazones, ya que anduvo con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán al mismo tiempo.

Esto lo dijo en la entrevista que le realizó Yordi Rosado, y contó cómo ‘La Guzmán’ llegó a enterarse de su aventura con la ‘Chica Dorada’, y sugiere que de ahí inició la rivalidad entre ambas.

Cuenta la leyenda que las canciones “Hey güera” y “Ése hombre es mío” e Alejandra Guzmán y Paulina Rubio respectivamente, se las dedicaron una a la otra por causa del mismísimo Erik Rubin.



☝🏻🧐 Pero como diría el clásico “esto no nos afecta porque no somos Andrea Legarreta” pic.twitter.com/S8Gqna1TDj — La Mafia del Poder  (@lamafiadelpower) February 23, 2023

“Yo empecé a tener onda con Pau y, entonces, en el inter, empecé a salir con Alejandra y empecé a andar con ella”, confesó Erik Rubín, detallando que su relación con Paulina Rubio se dio porque ambos eran parte de Timbiriche.

Erik Rubín contó que él y Alejandra Guzmán eran buena pareja, incluso la cantante iba a verlo en los conciertos que ofrecía Timbiriche, algo que no le gustaba a Paulina Rubio, ya que habían empezado a tener algo.

Erik Rubín soltero inmediatamente Alejandra Guzmán y Paulina Rubio esperando su momento después de años 🤣 pic.twitter.com/xaTixQtaZC — 🤡 (@justforfun_0502) February 23, 2023

“En ese inter, sí teníamos Paulina y yo nuestros queveres; yo estaba bien padre porque me iba de gira y estaba con Paulina y llegaba a México y pues estaba con Alejandra”, relató el ex de Andrea Legarreta.

Entonces, la ‘Chica Dorada’ empezó a presionarlo para cortar con ‘La Guzmán’: “Literalmente, llegué a México y supuestamente iba a verla para cortarla (a Alejandra), pero, pues, obviamente, no corté ni nada. Entonces, al día siguiente, llegué en la mañana porque estábamos de gira y me dice (Paulina): ¿qué onda, eh, ¿cómo te fue? No, ya, ahora sí, ya estuvo. Eso le dije a Paulina; o sea, que ya había cortado a Alejandra, porque nos vimos en el aeropuerto”.

La rivalidad entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio empezó por el amor de Erik Rubín, pic.twitter.com/pe7oWOfVu4 — Famosos de Cerca (@FamososdCerca) March 18, 2022

Pero la cantante cachó su mentira porque lo vio salir de la casa de Alejandra Guzmán a la seis de la mañana. Por su parte, la hija de Silvia Pinal, descubrió que estaba saliendo con Paulina Rubio, al encontrar una nota que ella le había dejado en su chamarra.

En ese momento, Erik Rubín se vio forzado a dejar a Alejandra Guzmán para salir formalmente con Paulina Rubia, desde entonces, ninguna de ellas se soporta.