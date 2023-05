¡Cambia de opinión!: Livia Brito deja a un lado sus planes de querer ser madre por nueva propuesta de Televisa

Hace algunos días la actriz Livia Brito informó a los medios de comunicación que seguía insistiendo en su sueño de ser mamá. La protagonista de dramáticos de origen cubano confirmó que se encontraba en tratamiento para poder quedar embarazada, pero no lo ha logrado.

“Estoy otra vez en tratamiento porque tengo un problema médico, se llama endometriosis, es una cuestión que tengo que llevar tratamiento para poder embarazarme. Por eso no me he podido embarazar”, dijo en México a Despierta América.

Livia Brito cambia de planes

Al parecer Livia recibió una nueva propuesta para grabar un melodrama y ha analizado muy bien la posibilidad. “Mujer de nadie” y “Triunfo del amor” son algunas de las telenovelas en las que ha participado la artista.

En cada uno de sus trabajos ha marcado un piso siendo una de las caras más reconocidas y celebradas del espectáculo actual, por esa razón se presume que esta etapa es una oportunidad que no va a dejar pasar.

Livia es Emilia en ‘Minas de Pasión’

La mujer de 36 años es la gran protagonista de la telenovela, tal como confirmó Pedro Ortiz de Pinedo en su cuenta de Instagram. “Me emociona presentarles a nuestra protagonista. Livia Brito dará vida a Emilia Sánchez, una madre que daría todo por el bienestar de Nico, su hijo. Una mujer fuerte y de convicciones”, escribió.

“Minas de pasión” es uno de los grandes proyectos que prepara TelevisaUnivision. La actriz ha trabajado previamente en “Diseñando tu amor”, y se presenta como la nueva versión de “La Patrona”.

Los fans de Livia Brito celebraron su nuevo protagónico. “ESTOY SUPER FELIZ POR LIVIA. AUNQUE SE CREO QUE LE SERIA GUSTATO MAS SER MAMÁ”, “Livia Brito: Excelente elección para esta producción”.

Otros que no estuvieron de acuerdo con la elección de Televisa: “Buu! cansa Televisa con su insistencia por Livia Brito... Que más se puede pedir si las Actrices de México no quieren Trabajar... Lástima por la Novela, porque “La Patrona” fue muy Buena”, son algunos de los comentarios de los seguidores.