Maluma se ‘regaló’ un Ferrari y así reaccionaron sus fans

A pesar de que el día de la mamá, generalmente, es aprovechado por los artistas para dar regalos sorpresas a sus madres. En el caso de Maluma decidió hacer algo diferente.

El artista de música urbana decidió publicar un video personal, en sus redes sociales, donde se ve como, él mismo, se ‘regala’ un lujoso regalo.

Se trataba de un auto Ferrari de color morado que le llegó al frente de su casa en Medellín, Colombia.

@maluma Otra más para los soñadores!!! 💪🏼🔥 A camellar duro que los límites están en la cabeza ♬ sonido original - Juan Luis

“Yo me levanté hoy y dije, vamos a dejarnos sorprender de la vida…ahhh, no quiero salir, tengo nervios, ¡ay Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Por Dios! ¡ay tengo nervios! Pero antes de cualquier cosa quiero decir unas palabras que es importante, que todas estas cosas materiales son importantes y son merecidas porque he trabajado mucho para lograrlas, pero lo más importante es que esta situación tiene que ser de motivación para todo el que me ve para todo el que me está viendo que los sueños sí se hacen realidad, que trabajar duro que el sacrificio, que las cosas fáciles vienen fácil y fácil se van así que esta es una bendición más, esto es fruto del trabajo, del sacrificio, pero vamos a seguir soñando porque esto es solo el principio y si yo lo pude hacer usted también así que a trabajar”, dijo Maluma para inmediatamente después destapar el lujoso auto al que ya bautizó como Uva, por el color que tiene.

El modelo de Ferrari es descapotable con motor de 8 cilindros, capaz de alcanzar altos kilometrajes en solo segundos, con asientos de cuero y un panel completamente táctil, caja de cambios automática.

Reacciones de los fans