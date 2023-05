Suga, TXT, Roger Waters y Alejandro Fernández al alcance de la mano en México

Cuando no se tiene la posibilidad de viajar para ver a tu artista favorito, se presenta la alternativa de ver giras recientes en las salas de cine o plataformas digitales.

A la cartelera llegarán exponentes del K-pop-, rock, ópera y hip´hop, para disfrutar una experiencia distinta frente a la pantalla, conciertos que forman parte de los tours recientes e incluso con transmisión en vivo.

Así que te dejamos los próximos estrenos para cantar en los conciertos a todo pulmón.

Suga Agust D Tour

Los integrantes de BTS no se detienen y continúan fuertes en la industria del K-pop, con sus proyectos en solitario.En esta ocasión, Suga proyectará su concierto grabado en Japón, que es parte de su gira actual. Suga o Agust D, lanzó su nuevo álbum llamado D-DAY el pasado 21 de abril, y tiene localidades agotadas en el mundo.

A la par de la producción de este álbum, el rapero coreano lanzó el documental llamado Road to D-Day, disponible en Disney+.

Estreno: 3 de junio (Cinépolis)

Tomorrow x Together World Tour

Los hermanos pequeños de BTS están listos para mostrar cómo es un show de su gira actual Act: Sweet Mirage in LA en las salas de cine, un concierto que podrá verse completamente en vivo desde Los Ángeles con Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Hueningkai.

Estreno: 28 de mayo. (Cinépolis)

Agenda los conciertos en el cine. (Foto: Cortesía.)

MET NY Don Giovanni

Ópera en dos actos que cuenta un capítulo crucial en la vida de un seductor sin escrúpulos que atraerá, sin saberlo, el odio y el deseo de venganza de sus poderosos enemigos.

Don Giovanni, junto a su fiel sirviente Leporello, asesina al Commendatore, padre de Doña Anna, quien jura vengarse.

Estreno: 20 de mayo (Cinépolis)

Roger Waters

Una de las mentes maestras detrás de los años dorados de Pink Floyd presenta, This Is Not A Drill, en directo desde su concierto en Praga. Esta nueva gira, es un espectáculo con un sonido de alta calidad y llevará la música de Roger Waters a un nuevo público en la pantalla grande.

Estreno: 25 de mayo (Cinépolis)

Hip-Hop X Siempre

Durante el 50 aniversario del hip-hop, Amazon Music explora la intersección entre la música latina y el hip-hop, los dos movimientos más poderosos que influyen en la cultura juvenil actual, con Hip-Hop X Siempre una campaña que incluye programación exclusiva, contenido editorial incluyendo el Amazon Original de Eladio Carrión, y experiencias para fans.

Estreno: 24 de mayo (Amazon Prime Video)

Alejandro Fernández

Este 20 de mayo podrán ser parte de un show histórico en streaming, con una transmisión exclusiva desde la Monumental Plaza de Toros La México, en Ciudad de México, con el concierto de El Potrillo.

Así como lo hizo su padre el 15 de septiembre de 1984, ahora Alejandro quiere dejar marcada la historia con este nuevo show de la dinastía Fernández.

Se transmitirá por Star+ el 20 de mayo a las 21:00 horas.