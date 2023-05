Corona Capital Guadalajara está listo para encender los escenarios este fin de semana

La cuarta edición de Corona Capital Guadalajara está a la vuelta de la esquina y ya están a punto de arribar bandas como Imagine Dragons, The Chainsmokers, Bloc Party, Interpol, Pixies, Foals, IDLES, al Valle VFG.

“Este 20 y 21 de mayo el Corona Capital viene durísimo, fuerte y sólido para aterrizar en las 30 hectáreas del Valle VFG. Hay que recordar que el 30% de los visitante, es decir más de 14 mil personas nos visitan de otros estados. El Corona Capital tiene trece años en Ciudad de México y nosotros vamos por las cuatro ediciones en Guadalajara. Pasamos por una etapa madura que se está consolidando para seguir trayendo gente y bandas”, señaló Carlos de la Torre, director de Ocesa Jalisco.

El festival tapatío vive una constante competencia en el país, por lo que le apuesta a la experiencia y buscar talento que nunca se ha presentado en el país, son parte de los retos.

“Para esta edición vienen por primera vez Charlie Puth, los Hermanos Gutiérrez, Sugar Ray, My Morning Jacket, entre otros artistas. La ciudad está de moda, está más guapa que nunca, La agenda sigue creciendo no solo en conciertos, sino eventos deportivos, eso es parte del crecimiento de una gran ciudad. Todo lo que ya se tiene sirve de credencial para decirle a los que no han podido venir, que vengan”, señaló el directivo.

El line up no presenta cambios hasta el momento, y ya hay muchas expectativas sobre la presencia de Pussy Riot el colectivo ruso feminista de punk-rock, que pone en escena actuaciones de provocación política. La banda saltó a la fama después de que sus integrantes fueran detenidas y encarceladas, por protestar contra la reelección del presidente ruso Vladimir Putin y la corrupción percibida en la iglesia ortodoxa rusa.

Carlos de la Torre está consciente de las críticas hacia el venue en Valle VFG “el hacer cosas nuevas siempre va a ser el tema de crítica, pero si te quedas quieto seguramente no te criticaran. Estamos tratando de hacer más placentera la estadía al público. Sí está lejos pero se puede disfrutas, que hay tráfico, eso hay en todas partes, lo que tratamos de crear son nuevas experiencias alrededor de la música. Les prometo que cuando crucen la entrada se la pasarán increíble”.

Para tomar en cuenta