Charlie Puth confirma más conciertos en México: fechas y boletos

Charlie Puth trae su gira a México. (Amy Sussman/Getty Images for The Recording Academy)

Charlie Puth anunció una nueva fecha en México tras darse a conocer hace unas semanas que sería parte del line up del Festival Corona Capital Guadalajara. El cantante, compositor y productor, cuatro veces nominado al Grammy, vendrá con The Charlie Live Experience el 21 de mayo en el Pepsi Center WTC, después de su actuación en el festival tapatío.

El músico atrajo las miradas de las nuevas generaciones por los temas grabados con el integrante de BTS, Jungkook: We don’t talk anymore y Left and right.

Charlie Puth ha probado ser uno de los creadores de hits más consistentes de la industria, así como uno de los colaboradores más buscados. Ha acumulado ocho sencillos multi-Platino, cuatro nominaciones al Grammy, tres Billboard Music Awards, un Critic’s Choice Award y una nominación al Globo de Oro.

Recientemente, lanzó su esperado tercer álbum de estudio, Charlie, por Atlantic Records. Incluyendo los exitosos sencillos Left and Right [feat. Jung Kook of BTS], That’s Hilarious y Light Switch, la “colección expertamente elaborada” (Rolling Stone), ha superado los mil millones de streams globales y ha recibido ovaciones por la crítica alrededor del mundo.

Charlie Puth llegará a México presentando su nueva gira, para después continuar con su gira por los Estados Unidos y Canadá, el 24 de mayo en The Pavilion at Toyota Music Factory de Dallas, con paradas en ciudades como Austin, Atlanta, Miami, Boston, Toronto, Nueva York, Denver, Salt Lake City, Las Vegas, entre otras.

