¡Explotó!: Lupillo habla tras la supuesta infidelidad de su pareja

Lupillo Rivera no ha estado solamente en el ojo del huracán por problemas familiares, también ha estado en polémica por la supuesta infidelidad de parte de su expareja Giselle Soto y a la que él habría sacado de su casa en California. En una reciente entrevista lo habló todo.

Lupillo Rivera podría poner “punto y final” a su relación con Giselle Soto https://t.co/WrX7fB7phh — Revista Ronda (@Revista_Ronda) May 10, 2023

La relación estaba marchando muy bien pero de forma sorpresiva, se acabó el amor y lo cierto es que la ruptura ha traído muchos rumores. En el programa Chisme No Like le hicieron ciertas preguntas al cantante.

“¿La echaste de tu rancho ya?”, le preguntó Javier Ceriani vía telefónica al intérprete de ‘Grandes ligas’, “¿Me tienen en vivo, qué rollo?”, contestó ‘El Toro del Corrido’.

“Ceriani, no quisiera hablar nada al respecto, no quiero hablar nada de esa onda, no me gusta mover esa onda, ¿me entiendes?, yo sé que tienes mi teléfono, pero no quiero hablar”, explicó Lupillo Rivera, dejando en duda el tema de su matrimonio con Giselle Soto.

Lupillo Rivera Confirma el Final de Su Relación Con Giselle Soto y Aclara Presunta Infidelidad, Aclaró Que Desde Ese Momento Ambos Tenían la Libertad de Salir con Otras Personas si así lo Deseaban. “Los dos Teníamos Derecho de Hacer lo que Quisiéramos. pic.twitter.com/jqbpSoNbnh — EL MUNDO CON DAVID (@davidji65602452) May 12, 2023

¿Hubo infidelidad?

Según las especulaciones, ambos en este momento están separandos y aseguran que la joven le habría sido infiel con el boxeador Fernando Vargas Jr. Lo que sí es un hecho es que Lupillo y Giselle ya no se siguen en Instagram.

Sin embargo, al intensificarse la noticia, Lupillo tuvo que declarar a la prensa y aclarar la información donde efectivamente explicó que volvió a la soltería.

Lupillo Rivera confirma su separación de Giselle Soto y revela si se hizo un tatuaje de ella. pic.twitter.com/iGnR7UtYTD — hoy Día (@hoydia) May 11, 2023

¿Cómo se conocieron Lupillo y Giselle?

Lupillo Rivera de 51 años se casó con la joven de 28 años el pasado 15 de junio de 2021. Supuestamente ambos se conocieron por su hermana, Rosie Rivera, quien asistía al estudio de cejas de Soto. Luego de haberlos presentado, ambos comenzaron a conocerse y no dudaron en iniciar una relación amorosa.