Ranking de las 50 mejores series de la historia de la televisión: ¿Estás de acuerdo con el top 5?

Saber cuál es la mejor serie de la historia de la televisión es un tema de discusión que puede traer muchos desacuerdos. Además de las cuestiones relacionadas a las producciones, ediciones, actuaciones, efectos especiales y guiones, después nos vamos a encontrar con los gustos.

Entonces, es de esta manera como comienza una danza que en ocasiones se puede volver interminable. Sin embargo, en un último intento por encontrar a la ganadora de la historia, una análisis que ha hecho VB Rankings detalló a las mejores 50 series de la historia.

Para poder realizar este listado o conteo, el sitio mencionado acudió a los 10 mejores sitios especializados en producciones audiovisuales y así, sacando un promedio, dio como resultado estas polémicas ubicaciones.

Tan solo darle un vistazo al top 5 ya es un tema para debatir de forma acalorada. Según este ranking la mejor serie de todos los tiempos es Breaking Bad. Quizás es de las menos discutidas ya que cuesta encontrar a una persona que no haya disfrutado de la historia de Walter White (Bryan Cranston) y Jeese Pinkman (Aaron Paul).

De segundo aparece la brutal serie de HBO, Game of Thrones, que ahora tiene una nueva precuela que se transmite por HBO Max. El ranking lo completan la miniserie Chernobyl, The Sopranos y Band of Brothers.

Reconocidas comedias como Friends o Seinfeld se ubican en el 15 y 30 puesto, respectivamente.