Ricardo Montaner y Carlos Rivera mantienen vigente la balada romántica

Bien dicen que recordar es vivir y y eso sucedió durante el encuentro con Ricardo Montaner que desde su casa en Miami, charló sobre sus nuevos proyectos musicales con Carlos Rivera y Banda MS.

“Te voy a contar una anécdota antes de que empiece la entrevista y que no tomen en cuenta este tiempo que me llevo para poder hablar contigo. Había llegado a Venezuela el maestro José José que de alguna manera se convirtió en un referente mío y, cada vez que puedo, comento a los nuevos talentos lo que me dijo esa noche José. Nos sentamos y le digo: ¿Tú no te cansas? Y él me dijo, ‘mira Ricardo, pasaran 20, 30, 40 años y tú vas a seguir haciendo entrevistas. Acuérdate de este momento y lo mejor de todo es que tengas el mismo entusiasmo que tienes ahora que estás conversando conmigo”, compartió Ricardo Montaner.

La nueva propuesta musical que Ricardo Montaner compartió fue junto a Carlos Rivera, Yo no fumo, es una balada que no deja de lado el romanticismo.

“Es una balada que ya me lleva a los orígenes. Yo comencé cantando canciones que hablaban precisamente de eso, del corazón roto, del despecho y del mal de amor y. Hoy en día, definitivamente, la voz de Carlos es una voz emergente de la balada que era necesaria. Siempre es bueno una nueva generación que refresque al género. Si bien hay vigencia en gran cantidad de artistas que hacemos el mismo género, esa vigencia se mantiene a través de la canción. El aporte de Carlos como baladista se va a notar todavía más dentro de diez años, cuando él tenga esta experiencia, aún cuando ya lleva mucho tiempo cantando. Estoy muy contento con él y muy feliz de haberlo invitado a cantar conmigo”.

Ricardo Montaner y Carlos Rivera. (Foto: Cortesía Ricardo Montaner.)

Ricardo Montaner señaló que las redes sociales conectan a la gente, pero también las vuelve más vulnerables y solitarias.

“Nosotros nos convertimos de alguna forma en la banda sonora de la gente y servimos de compañía. Por supuesto que tomo la responsabilidad con el peso que tiene de hacer música. Primero, no es nada sencillo y por otro lado, hacer música es muy placentero para uno”.

“Era hora de volver a mis orígenes, de volver a mi baladas de siempre y apelar al sentimiento corta vena que hay en todo latinoamericano” — Ricardo Montaner

Maestro de muchos y alumno de sus hijos, el cantautor confesó que nunca hay que dejar de aprender y compartir.

“Bueno, date cuenta que yo en mi propia vida, voy a la escuelita. La escuelita son mis propios hijos. Ellos rápidamente me superaron cuando tuvieron la oportunidad de estudiar música, porque yo no pude cuando era chiquito. Hoy son los que de alguna manera me van permeando de todas esas experiencias, sonidos y esa evolución que requiere todo artista, autor y músico. No te puedes quedar revolcándote en tus laureles y en tus cosas conseguidas, porque eso te aferra de alguna manera al pasado. Hoy habló contigo con la satisfacción de saber que no soy el mismo tipo de hace 40 años que empezó con Tan enamorados. Me encanta todo lo que sucede a nivel musical, me encanta inclusive hasta la rapidez con la que sucede todo, porque eso mismo me ayuda a no estancarme y a seguir adelante”, finalizó.

Colaboración con Banda MS

Ricardo Montaner hizo el álbum Ida y vuelta en 2016, con invitados especiales del regional mexicano. El músico fue de los primeros en hacer crossover.

“Invité a colegas míos de la música popular mexicana. Ahora, hay dos artistas que estaré presentando en mi nuevo álbum. No me siento prestado al género. Le toqué la puerta a la gente de la Banda MS para decirles, de porqué no hacíamos una bulla maravillosa con la banda completa. Y Sergio enseguida se empató en la idea y ya me entregó parte del arreglo. Yo calculo que de aquí a una semana, diez días como mucho lo vamos a tener sonando en todas las emisoras de México y de los Estados Unidos, si Dios quiere”.

Detalles de Yo no fumo