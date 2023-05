Jackie Chan está en conversaciones para una nueva película de Karate Kid: ¿Regresa Jaden Smith?

El universo de Karate Kid sigue más vivo que nunca. Además de la exitosa serie de Netflix, Cobra Kai, en la que participan varios integrantes del cast original, los dueños de los derechos planean una secuela de la película que protagonizaron Jaden Smith y Jackie Chan.

Según adelanta el medio Discussing Film en exclusiva, los productores de la cinta ya están en conversaciones con Jackie Chan para que regrese a su papel del ‘Sr Han’. El director de esta película será Jonathan Entwistle, a quien se le conoce por haber liderado dos populares series originales de Netflix: I Am Not Okay With This y The End of the F**ing World.

Es poco probable que Jaden Smith regrese para el papel de ‘Dre Parker’. Cuando se hizo “The Karate Kid”, en 2010, el hijo de Will y Jada tenía 12 años y ahora ya tiene 24.

“The Karate Kid” es un remake de la película original de 1984 y fue lanzado en 2010. La película estuvo dirigida por Harald Zwart y cuenta con la actuación de Jackie Chan y Jaden Smith.

Aunque la trama sigue algunos elementos básicos de la versión original, la historia se desarrolla en China y se enfoca en las artes marciales chinas en lugar del karate.

La película narra la historia de Dre Parker, un adolescente estadounidense que se muda a China debido al trabajo de su madre. Dre se encuentra en un entorno nuevo y desconocido, y pronto se convierte en el blanco de los matones locales en la escuela. Con el fin de protegerse y aprender a defenderse, Dre busca la ayuda de un maestro de kung fu, el Sr. Han, interpretado por Jackie Chan.