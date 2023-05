Laura Zapata abrió su corazón: “Mi madre se casó con un hombre que no me quiso nunca”

Considerada una de las mujeres del mundo del espectáculo con el carácter más fuerte, Laura Zapata se sinceró, abrió su corazón y sin tapujos habló de la relación que tuvo con su madre.

Durante la transmisión en el reality show Master Chef Celebrity 2023, la villana de las telenovelas mexicanas confesó que la razón por la que creció junto a su abuela, doña Eva Mange, es porque según su madre se alejó de ella cuando era una niña.

Zapata expresó que su abuela terminó convirtiéndose en su “madre de corazón”, a pesar del amor y educación que recibió de ella, expresó con las lágrimas en los ojos “viví años sin entender cómo pudo vivir sin mí”. Las palabras de Laura conmovieron también a sus compañeros de competencia y también al jurado.

La hermana mayor de la cantante Thalía dijo que su madre se casó con un hombre que no la quiso nunca y que ésta lo prefirió a él antes que a ella. Sin embargo, considera que el hecho de haber estado con su abuela fue lo mejor que Yolanda Miranda (su madre) pudo haber hecho por ella.

“Gracias a Dios me dio con mi abuela. Es el regalo más grande, después de la vida, que ella me hizo en vida, dejarme con mi abuela”, siguió contando.

Otra de las confesiones que hizo la intérprete de Malvina Morantes en María Mercedes, fue que su fallecida abuela fue quien la acompañó en los momentos más importantes de su vida: “crecí con mi abuela, me eduqué con mi abuela. Es la que me acompañó siempre, la que estuvo conmigo, la que cuando tuve hijos me educó, por ello la considera la mujer de su vida.

En más de una ocasión Laura Zapata se ha referido a lo dura que fue su infancia mientras vivió con su padrastro. En una entrevista que le ofreció a Yordi Rosado, dijo que en muchas ocasiones debió esconderse cuando sabía que llegaba a casa el esposo de su madre:

“Me dormía con alguna de mis hermanas cuando me quedaba a dormir, pero cuando escuchaba las pantuflas de ese hombre en el pasillo de la casa no quería respirar, me daba terror, pánico, pavor”, contó la actriz de 66 años de edad.