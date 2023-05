¿Adiós Peso Pluma? Corridos tumbados quedarían prohibidos en Cancún

El género musical de los corridos tumbados se ha popularizado en los últimos años en todo México, pero este 2023 Peso Pluma los colocó a nivel mundial; sin embargo, esta variación del regional mexicano sigue generando reacciones negativas, de ahí que las autoridades de Cancún tomaran ciertas medidas.

El gobierno de Cancún confirmó que no autorizarán permisos para los conciertos de artistas o agrupaciones que promuevan a través de sus letras la apología del delito, es por ello que se canceló la presentación de ‘El Komander’.

El Komander. Foto: Cuartoscuro

Este viernes 19 de mayo se llevará a cabo una evento con la participación de Chuy Lizarraga, Ángel Preciado y aunque al inicio estaba incluida la agrupación ‘El Komander’, Jorge Aguilar Osorio lanzó un comunicado para explicar la modificación del evento.

“El Bando de Policía y Buen Gobierno establece que los espectáculos públicos no deben promover ningún tipo de violencia y desafortunadamente hemos tenido incidentes cada vez que hay este tipo de conciertos en la Plaza de Toros; por ello el gobierno municipal tomó la determinación de ya no permitir este tipo de conciertos” informó Jorge Aguilar Osorio.

Al parecer las autoridades tomaron la decisión con el objetivo de que no ocurran ciertos actos dentro de recintos, es por ello que dejarán de admitir las presentaciones de artistas que tengan canciones que promuevan la violencia.

“Ya no vamos a estar aceptando que la gente siga con esta apología de la violencia y, en este caso en particular, sí habrá concierto, lo único fue que se bajó a uno de los artistas. Desde luego respetamos la libertad de expresión, pero no podemos seguir fomentando este tipo de eventos donde se fomenta la violencia” explicó Osorio.