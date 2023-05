Alejandro Fernández se convierte en ‘El rey’ de la música mexicana

Alejandro Fernández volvió a experimentar los nervios al plantarse ante la imponente Plaza México que reunió a 50 mil personas la noche del sábado, en la Ciudad de México.

Toda la familia del cantante acudió a la cita histórica, para ser testigos de una tradición que comenzó Vicente Fernández en 1984, ahora El Potrillo fue el encargado de domar la plaza de toros.

Alejandro Fernández. (Foto: Ocesa.)

América Guinart llegó con sus hijos América, Camila y Alejandro Fernández. Vicente Fernández Junior con su prometida Mariana González. También, amigos muy cercanos del artista y su novia Karla Laveaga, quienes no quisieron perderse este memorable concierto que dejó una huella especial en la dinastía Fernández.

El hijo de Vicente Fernández se plantó bien en el escenario desde el primer minuto, y demostró su capacidad vocal y dominio del público, durante todo el show.

Maduro, disciplinado, de buen humor y sobre todo agradecido con la gente por el apoyo a su carrera, demostró porqué es el intérprete más importante de la música mexicana.

El propio cantante retó al publico al interpretar el tema Mátalas, que tan polémico se ha vuelto en los últimos años.

“Hoy vamos a cantar una canción que tal vez a mucha gente le incomoda. Es una canción que es un hit muy importante de mi carera, pero la quise dejar hasta el final del show para que quien no la quiera escuchar se salga (risas) y el que quiere escucharla la pueda cantar... ¿ya saben qué canción estoy hablando?”.

Detalles de la velada

Alejandro Fernández cantó por primera vez el sencillo, No Es Que Me Quiera Ir, una balada-ranchera, escrita por Edén Muñoz, cuenta la historia de un hombre con el corazón roto, quien está aprendiendo a dejar ir un amor no correspondido.

La Plaza de Toros México es impresionante y así lució durante el concierto de @alexoficial ante 50 mil personas #cdmx #concierto @PublimetroMX pic.twitter.com/zVXFBejEvx — Gabriela Acosta (@gacosta13) May 21, 2023

Tras el encore, Alejandro Fernández, salió al ruedo para interpretar y recordar a su padre y lo hizo con un traje de charro del mismo color y detalles del que utilizó Vicente Fernández, cuando llenó la plaza de toros en 1984.

Durante el concierto estuvieron presentes América Guinart, con sus hijos Alejandro, América y Camila. Además, la colombiana Ximena Díaz, mamá de Emiliano y Valentina. Así como su actual novia, Karla Laveaga.

Para el cierre de su concierto en la Plaza México @alexoficial decidió usar un traje de Charro del mismo color que portó @_VicenteFdez en 1984 #cdmx #AlejandroFernández @PublimetroMX pic.twitter.com/v86ar2fTli — Gabriela Acosta (@gacosta13) May 21, 2023

Fueron 38 canciones en su set list, que fueron ovacionadas por los 50 mil asistentes. Tuvo como invitados a Jessi Uribe y Alex Fernández.

Alex Fernández le dio la noticia a su padre de que sería nuevamente abuelo.

Doña Cuquita estuvo ausente porque tuvo que viajar A Los Ángeles, por el fallecimiento de uno de sus hermanos.

Alejandro Fernández. (Foto: Ocesa.)

Lo que viene

Alejandro cruzará el Atlántico para dar inicio a su tour Amor y Patria en junio, el cual lo llevará de nueva a cuenta a España, tierra donde se le espera con emoción, luego de no presentarse por más de 5 años.

La gira también llegará a los Estados Unidos durante el mes de septiembre, con tal de celebrar las fiestas patrias en suelo estadounidense.