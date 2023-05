“Vete a la chin...”, Arath de la Torre encara a Joanna Vega-Biestro durante fiesta infantil

Joanna Vega-Biestro compartió con en Sale el Sol, que se encontró con Arath de la Torre en una fiesta infantil, y que al actor no le importó que fuera un evento familiar y la comenzó a insultar y a decirle que con él no se volviera a meter, todo enfrente de la hija de la conductora, quien tiende dos años.

Joanna Vega-Biestro Joanna Vega-Biestro / Foto: Instagram @vegabiestro

Según relató Joanna de 43 años, Arath se le acercó para mostrar sus molestia con ella. “Sin el más mínimo respeto a su familia, a los anfitriones y mucho menos a mi hija se decide acercarse y decirme que estaba muy molesto conmigo”, contó.

“Le dije ‘Arath entiendo, pero te pasaste con tu video’, Y en eso se me pone en la cara y me dice ‘¿te lo dije a ti?, ¿te lo dije a ti?’ Le dije, ‘Arath estoy con mi hija, respeta’. Le dije estoy con mi hija respeta, pero mi opinión sigue siendo la misma. Me dice ‘te vas a sostener’, por supuesto porque yo lo que opino lo doy con conciencia”, externó la conductora de Sale el Sol.

Pero las cosas no terminaron ahí, Vega-Biestro reveló que el actor la insultó, por lo que ella decidió hacer público el encuentro que tuvo con Arath. “En ese momento, enfrente de mi hija y por eso lo estoy haciendo público, porque con mi hija no se va a meter, Arath de la Torre, me dice ‘vete a la chingada’, a grito. En eso le dije Arath respeta por favor”, compartió.

Joanna también declaró que De la Torre se metió con su hija, “todavía involucra mi hija diciendo que toda la porquería que yo soy, toda la porquería que yo digo se va a ir en contra de mi hija y que a él le va a dar mucha risa poder ver eso”.

Y recalcó, “qué patán te viste, quiero que esto quede como antecedente porque todavía seguía a la fiesta y continuaba retandome”.

También te puede interesar:Joanna Vega-Biestro dice que Gustavo Adolfo Infante y Álex Kaffie no son sus amigos luego del pleito en ‘Sale el Sol’

¿Qué fue lo que produjo el enojo de Arath de la Torre con Joanna Vega-Biestro?

La conductora compartió que Arath de la Torre se molestó, después que la Joanna dijo que ninguno de los proyectos del conductor estaban funcionando, como el caso del programa de Dr. Cándido Pérez.

“En febrero cuando él decide grabarse y publicar un video donde decide insultar al público diciendo que son unos huev*nes o flojos, diciendo que tiene que levantarse todos los días, sonreír y poner su cara de pendej*, hablando incluso así de su trabajo. Aquí se habló del tema y se le criticó, y dije que por eso sus proyectos no funcionaban”, explicó Vega-Biestro.