Joanna Vega-Biestro dice que Gustavo Adolfo Infante y Álex Kaffie no son sus amigos luego del pleito en ‘Sale el Sol’

El pasado jueves, varios televidentes fueron testigos del pleito que hubo entre Gustavo Adolfo Infante y sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado durante la trasmisión en Vivo del programa ‘Sale el Sol’, y a pesar de que muchos aseguraban que “estaba preparado”, la polémica no parece tener fin por el momento.

Y es que esta vez, Vega rompió silencio durante un live en su cuenta personal de Instagram con el objetivo de aclarar algunas dudas por parte de sus seguidores que se preguntaban qué había ocurrido o cual será el futuro del programa luego de todo esto, y aunque por el momento todo parece marchar de forma normal, la conductora habló un poco sobre cómo es en realidad la relación que tienen cada uno en el programa.

“Somos compañeros de trabajo. Yo con Ana y Héctor Vargas, con ellos dos sé hice una bonita amistad, Kaffie y Gustavo son compañeros de trabajo con los cuales yo he intentado (Tener una amistad), aunque al parecer me he equivocado en el intento”, respondió la conductora luego de que uno de los usuarios preguntara si ellos Kaffie, Gustavo, Ana y ella seguían siendo amigos a pensar de lo sucedido.

No obstante, continuando con el tema dijo que pese a cualquier cosa que haya sucedido ella respeta a cada uno de sus compañeros y que siempre tratará de defender su punto de vista con respecto a los temas que se hablan durante el programa.

“Los respeto, respeto sus opiniones, respeto sus formas. No las comparto a veces, pero tal vez soy muy intensa en defender mi opinión y tratar de defender mi punto, y más ahora, porque no podemos ir por la vida diciendo ‘si no piensas como yo, estas en mi contra’, o sea, no va por ahí porque somos seres completamente diferentes que podemos opinar diferente”, explicó.

De esta manera, al inicio del en vivo también estuvo presente por unos minutos Ana María Alvardo, comentando un poco sobre la situación, pero luego se desconectó, mientras que Gustavo Alonso no ha mostrado opinión alguna con respecto a esto.