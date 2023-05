“Nunca he sido tan feliz”: la impactante frase de Taylor Swift que destruye a su exnovio, Joe Alwin

Pasó apenas un mes desde que Taylor Swift hizo oficial su separación de Joe Alwyn, con quien mantuvo una relación de seis años. La cantante estadounidense, sin darle muchos rodeos al asunto, esperó un par de semanas y comenzó a aparecer en público con su nueva pareja, Matt Healy.

Desde el anuncio oficial de ruptura, Alwyn ha sido visto caminando cabizbajo por las calles de Londres. Mientras que Taylor, junto al trabajo de su Eras Tour, intenta liberar la mayor cantidad de energías positivas posibles.

Se trata de dos realidades completamente diferentes, que obviamente dejan por el suelo al actor, escritor y compositor británico. Y es mucho peor si escucha la reciente frase que Taylor Swift ha dicho en uno de sus conciertos.

También te puede interesar: Paparazzis captan a Taylor Swift caminando de la mano con su nuevo novio tras la ruptura con Joe Alwyn

Según una reseña de la revista Quien, la cantante de 33 años se dirigió a su público con un mensaje bastante emotivo relacionado a su vida personal. “Tengo ganas de decirles, no sé, nunca antes había sido tan feliz en mi vida en todos los aspectos de mi vida”, expresó. “Y solo quiero agradecerles por ser parte de eso”, añadió.

“No es sólo la gira. Siento que mi vida finalmente tiene sentido, así que pensé en tocar esta canción, que me trae muchos recuerdos felices”, sostuvo minutos antes de estrenar un nuevo tema musical en su concierto de Foxborough, Massachusetts.

Taylor Swift y Matt Healy tuvieron un muy breve romance hace 10 años, pero después de unas pocas salidas los compromisos laborales de cada uno los llevaron por caminos diferentes. Ahora, se volvieron a cruzar y según reseñan fuentes ambos están muy enamorados.

“Ella y Matty están locamente enamorados. Es muy temprano, pero se siente bien. Salieron por primera vez, muy brevemente, hace casi diez años, pero los tiempos simplemente no funcionaron. Taylor y Joe en realidad se separaron en febrero, por lo que no hubo absolutamente ningún cruce. Tanto Matty como Taylor han estado de gira durante las últimas semanas, por lo que han sido muchos Face-Time y mensajes de texto, pero ella no puede esperar para verlo de nuevo”, dijeron desde los primeros rumores de romance, a principios de mayo”, dijo una fuente cercana.