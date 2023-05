Los Cogelones, una banda de rock mexica que desvanece prejuicios desde Nezahualcóyotl

Su nombre es muy peculiar, Los Cogelones (Hijos del Sol), algo que no pasa desapercibido, sobre todo por el poder que están generando con su música que la definen como rock mexica experimental.

La banda formada por cinco hermanos de sangre, nativos del barrio El Sol en Ciudad Nezahualcóyotl, uno de los cinco municipios más conflictivos del Estado de México, mezclan sonidos de rock, punk, acompañado de sonidos ancestrales, con instrumentos precuauhtémicos e instrumentos eléctricos.

Los Cogelones. (Foto: Cortesía.)

“Nosotros ya llevamos haciendo este proyecto 13 años que comenzó una guerra. Mucha gente cree que nosotros acabamos de nacer en el 2020 mucha gente, pero nosotros ya tenemos tiempo que se ha convertido en un lucha. El proyecto es un alto de nuestra rebeldía y anarquía hacia la sociedad, porque ahora la ahora la gente lo pronuncia (Los Cogelones), lo puede decir, escuchar y es gracias a todo el trabajo que se hizo. De hecho si buscas en un buscador y pones Los Cogelones vas a escuchar música, ver plumas, danza, cultura, arte, eso es algo importante para nosotros”, señaló Víctor, voz lírica principal y guitarra.

Han participado en varios festivales nacionales internacionales. Además de sumar su música a diversos filmes y series como parte de los soundtracks de Reservation dogs 2, Al grito de guerra, Temporada de huracanes, La cabeza de Joaquín Murrieta, entre otras próximas a estrenarse.

“Las cosas ya han ido cambiando, nos ha ido un poco mejor la industria que ha estado abriendo las puertas para Los Cogelones y para muchos proyectos como nosotros que somos del barrio underground, que crecimos tocando en nuestra propia colonia. Nacimos en México, somos mexica, eso nos está abriendo las puertas en muchos lugares y de muchas maneras. Por ejemplo, muchos artistas como Rubén Albarrán (Café Tacvba), Roco (Maldita Vecindad) están retomando también este palpitar de la voz nativa que está saliendo a la luz la voz del pueblo”, dijo Marco, batería y coros.

Conscientes del momento que vive la industria musical, asumen que su proyecto es muy distinto a lo que suena comercialmente hablando.

“En un inicio nunca pensamos en la gente, siempre fue un proyecto personal. nunca fue con con la intención de gustarle a alguien. Ahora con el tiempo nos damos cuenta que mucha gente se identifica con nuestra locura personal, la recomienda y no tenemos más que decir que pues muchas gracias, porque se siente el amor”, añadió el guitarrista.

Contra los prejuicios

A finales de 2018 grabaron el álbum independiente ¿A dónde quieres llegar?’, luego vino Los Hijos del Sol (2020) en donde se hicieron acompañar de la Banda de Guerra Ocelocoyotl conformada por sus estudiantes, lo cual dio un complemento al sonido ancestral, transformándose en cánticos bélicos, la conjunción de todos estos elementos llegaron como medicina ancestral en plena pandemia bajo la consigna de sanar corazones.

“Se creó el proyecto con la idea de que no le gustara como tal a la gente, que no fuera un proyecto aprobado como tal. Elegimos el nombre de la banda porque era incómodo, mucha gente no lo podía ni escuchar y hay gente que todavía no lo puede ni pronunciar. Por ejemplo, una día en la radio en vivo llegaron a bajarlo o no nos dejaron presentar en un lugar, pero seguimos fiel a nuestras raíces”, comentó el vocalista.

Tradición mexica

“Vivimos la cultura y la tradición mexica que está viva, porque quisieron cortar esas ramas y esa raíz dentro de la Tierra. Empezamos con una banda totalmente pop anarquista y seguimos siéndolo, pero sabemos que este pop y anarquía conlleva una responsabilidad y la hemos asumido”, puntualizó la banda.

Integrantes: