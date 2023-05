Anette Michel y Leticia Hujiara se vuelven cómplices para hacer reír

Anette Michel ganó fama gracias a su participación en algunos melodramas, también la hemos visto en su faceta de conductora, y ahora nos muestra que también sabe hacer comedia. La actriz es protagonista del filme ¡Hasta la Madre! del día de las madres, junto a Leticia Hujiara.

Ambas tienen una gran química en pantalla y hacen que el espectador pase un grato momento frete a la pantalla. “Por supuesto ya conocía a la señora Lety Hujiara, y la verdad es que yo brinqué de la emoción cuando supe que trabajaría con ella, obviamente la que tenía el papel desde el principio era la señora y ya después ella me hizo el favor de estar ahí cuando me hicieron el casting, y la verdad me dio muchísimo gusto. Sabía que iba a trabajar con una mujer profesional con una fregona con una mujer que sabe lo que hace, que es profundamente respetuosa y aprendes bastante de ella. Creo que nuestras personalidades se complementaron perfectamente”, señaló Anette Michel en entrevista con Pubimetro.

Lety Hujiara también habló de su experiencia con esta pareja actoral, “es muy complicado justo a veces encontrar esta química que necesita cualquier ficción, pero en particular la comedia. Cuando empezamos a trabajar Anette me decía deberías hacer stand up porque eres muy chistosa. Yo le decía, es que no soy nada chistosa en la vida real, más bien soy muy concentrada y seria, y lo que busco es que en el set todo eso cambie y se transforme”.

Y agregó, “Annette tiene ese instinto que creo que es muy valioso para trabajar con el otro, y también el aceptar jugar mucho. Nos reímos mucho, improvisamos mucho. Le agradezco muchísimo a Javier Colina, nuestro director, que de pronto soltaba la carcajada por allá. Cuando escuchas a tu director que se está riendo dices ‘lo estoy haciendo bien’, ahí estamos en el tono en el que tenemos que estar”.

Para Michel llegar al género de la comedia fue la gran oportunidad que estaba esperando, “estoy tan agradecida, cuando me llegó el casting y tuve la fortuna de tener retroalimentación con Leticia y que se atrevieran por lo mismo a darme la oportunidad me dio mucho gusto. La comedia me gusta mucho, yo todo el tiempo estoy bromeando, soy inquieta, cero solemne y eso es parte de mi personalidad y siempre me dan papeles completamente diferentes a como soy. Cuando llegó esta oportunidad, dije me encantaría porque muero por hacer comedias, sé lo difícil que es y respeto enormemente a quien lo hace, gente que está absolutamente preparada que lo ha hecho durante muchos años de su vida y que me cobijaron, que me dieron ahora sí la patadita en este proyecto y me sentí muy cómoda. Hubo una química muy bonita con todos, buena onda, nos divertimos bastante”.

¿Dónde ver ¡Hasta la Madre! del día de las madres?

La cinta ya está disponible en Prime Video y cuenta la historia de Lidia (Gala Montes) y Manuel (Michel Duval), una pareja de recién casados cuyas familias solo se han visto una vez y que tendrán que reunirse para celebrar el Día de las Madres. Pero, hay un secreto familiar que cuando estalle va a cambiarlo todo. Esmeralda (Anette Michel) y Rosa (Leticia Huijara), las mamás, tendrán que apoyarse para salir adelante en este día, que parece volverse en su contra. Y se darán cuenta que a veces lo mejor es mandar todo a la… madre.

Al elenco se suman Axel Trujillo, Giovanna Reynaud, Kenneth Lavíll e Ignacio Guadalupe. ¡Hasta la Madre! del día de las madres es una producción de Corazón Films y Amazon Studios, creada por Sandro Halpen, Adriana Pelusi y Javier Colinas. Producida por Eckehardt Von Damm, Javier Colinas y Roberto Fiesco y dirigida por Javier Colinas.