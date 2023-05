Así reaccionó Lucía Méndez de que Angelique Boyer protagonice el remake de su telenovela más icónica

Hace poco se dio a conocer que Angelique Boyer protagonizará el remake de “El Extraño Retorno de Diana Salazar” que tiene preparado estrenar la plataforma ViX el próximo año, y así reaccionó Lucía Méndez, la protagonista de la versión original.

A través de una publicación en conjunto con la cuenta de Instagram de la plataforma de streaming de TelevisaUnivisión, la actriz de origen francés anunció también que su pareja, Sebastián Rulli, sería el protagonista masculino.

La historia de esta telenovela se centra en Diana Salazar, que en su vida pasada fue condenada a muerte por brujería, separándola del amor de su vida, y tras reencarnar se reencuentra una vez más con este hombre.

Lucía Méndez espera que Angelique Boyer tenga el mismo o el doble de éxito que tuvo ella con “El Extraño Retorno de Diana Salazar”

En un encuentro que mantuvo Lucía Méndez con la prensa, le preguntaron lo que opinaba sobre la elección de Angelique Boyer como protagonista del remake de una de sus telenovelas más icónicas: “El Extraño Retorno de Diana Salazar”.

“Me encanta. Yo les deseo lo mejor de lo mejor, tanto a él como a ella. Son una pareja maravillosa, es muy buena actriz y yo le deseo que tenga el mismo éxito o más éxito que yo, de verdad”, dijo la también cantante.

“El Extraño Retorno de Diana Salazar” se convirtió en una de las telenovelas más exitosas de la época, y su banda sonora, interpretada por la propia Lucía Méndez, también gozó del mismo éxito.

Además, opinó que gracias a la tecnología esta nueva adaptación podría quedar mejor que la original, y pidió que mantuvieran los icónicos ojos amarillos de su personaje.

“Con la nueva tecnología, va a ser algo maravilloso, muy único. Yo no soy nadie para dar consejos. Me imagino que sí (se pondrá ojos amarillos), si no, no tiene chiste si no se pone los ojos amarillos y es un amarillo huevo”, comentó Lucía Méndez.

Asimismo, expresó que le parecería muy padre si la invitaran a hacer una aparición especial en este remake, ya que “El Extraño Retorno de Diana Salazar” sigue siendo una de sus producciones más especiales y todavía hay gente que la relaciona con ‘Diana Salazar’.