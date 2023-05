Joanna Vega-Biestro pone fin a la discusión con Arath de la Torre

Fue el pasado 22 de mayo cuando Joanna Vega-Biestro habló del incómodo momento que vivió en compañía de su hija por el comportamiento de mostró Arath de la Torre durante una fiesta infantil, tras las declaraciones públicas el conductor de ‘Hoy’ negó las acusaciones en su contra.

Al respecto del mensaje que hizo el presentador de televisión, Joanna Vega-Biestro volvió a retomar la polémica a través de una historia de Instagram, misma en la que dejó en claro que no mintió sobre el malentendido con Arath.

Joanna Vega-Biestro retoma su discusión con Arath de la Torre

Con el objetivo de terminar con la polémica que se generó, la conductora publicó un video corto en el cual confirmó que Arath de la Torre le escribió por privado para hablar de su comportamiento.

“Grabo este video rapidísimo para agradecerles todos los comentarios que he recibido, también les quiero decir que si, efectivamente Arath me escribió por mensaje directo, agradezco el gesto, solo él sabe si lo hizo de corazón, yo no soy quien para hablar de lo que él piensa, de lo que él siente” dijo Vega-Biestro.

Arath de la Torre encara a Joanna Vega-Biestro durante fiesta infantil

Asimismo, Joanna dejó en claro que todo lo que había dicho era verdad, además de señalar que decidió hablar del tema porque el presentador involucró a su hija en la supuesta discusión, lo cual generó disgusto. Finalmente Biestro comentó que planea que la disputa termine a partir de esa historia, por lo cual se espera que Arath ya no hable al respecto.

“Si quiero aclarar que yo no estoy mintiendo, mi hija estaba ahí y eso es como él lo dice exactamente la raíz de todo este tema, el insulta y hace todo enfrente de mi hija y además la involucra, ese realmente fue el problema. Hay formas y lugares, enfrente de mi hija, involucrándola no” finalizó la conductora.